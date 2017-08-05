ملخص مباراة باريس سان جيرمان وأميان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق أميان بهدفين مقابل لا شئ، وذلك على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق باريس سان جيرمان إستغلال عاملي الأرض والجمهور من خلال الضغط بشكل قوي جداً على ضيفه الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء، وذلك من أجل تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه سيجعل الأمور أسهل على الفريق الباريسي وخاصة وأن الفريق الضيف دخل المباراة بتنظيم دفاعي محكم لمنع الفريق الباريسي من التسجيل.

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ولكن ومع مرور الدقائق وتأخر الهدف من جانب فريق باريس سان جيرمان زادت الأمور صعوبة على أصحاب الأرض بعدما إكتسب فريق أميان الثقة وزاد من طموحه في المباراة، وعند الدقيقة السابعة والثلاثين كاد الظهير الأيسر كورزاوا يفتتح التسجيل لفريقه الباريسي بعدما سدد كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل.

ولكن صمود دفاع أميان لم يستمر طويلاً فقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الثانية والأربعين نجح الفريق الباريسي في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه الأوروغوياني إيدنسون كافاني.

وفي شوط المباراة الثاني إضطر الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان لإجراء تبديل إضطراري على تشكيلة فريقه منذ الوهلة الأولى، وذلك بإشراكه للمدافع بريسنل كيمبيمبي بدلاً من المخضرم تياغو سيلفا، ولكن ذلك لم يؤثر على الفريق الباريسي بأي شكل من الأشكال نظراً لغياب فريق أميان تماماً من الناحية الهجومية.

وعند الدقيقة التاسعة والخمسين كاد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا يحسم الأمور تماماً حينما إنفرد بالحارس غورتنير ولكنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية، وعند الدقيقة السابعة والستين حاول المدرب أوناي إيمري إنعاش خط وسط فريقه فأشرك الفرنسي بليز ماتويدي بدلاً من الإيطالي المخضرم تياغو موتا.

ولكن ذلك لم يُغير أي شئ في الدقائق المتبقية من عمر المباراة ليستمر الوضع على حاله حتى جائت الدقيقة الحادية والثمانين وحينها حسم خافيير باستوري الأمور بتسجيله الهدف الثاني للفريق الباريسي، وبذلك يحصد فريق باريس سان جيرمان أول 3 نقاط له في الموسم الجديد ليلتحق بغريمه فريق موناكو في صدارة الترتيب منذ البداية.