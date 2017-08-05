الأهلي يواصل تحضيراته لموقعة سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2017 م

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية وذلك إستعداداً منه لملاقاة نظيره فريق سموحة يوم الأربعاء المقبل، وذلك في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م والتي سيسعى من خلالها المارد الأحمر لمصالحة جماهيره عقب إقصائه من الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية 2017 م.

حيث تعرض فريق الأهلي إلي الخسارة على يد فريق الفيصلي الأردني بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، ليتأهل بذلك فريق الفيصلي إلي الدور النهائي من عمر البطولة والتي سيواجه من أجل حصد لقبها فريق الترجي الرياضي التونسي يوم غداً الأحد.

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وكان الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح كامل عناصر الفريق راحة من التدريبات يوم الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعود الفريق إلي التدريبات الجماعية في صباح يوم أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وبالرغم من خسارة المارد الأحمر للبطولة العربية للأندية التي كانت تُقام على الأراضي المصرية وسط حضور جماهيره، إلا أن ذلك بكل تأكيد لن يؤثر على فريق الأهلي وجماهيره وخاصة وأن الفريق تنتظره العديد من التحديات الصعبة في الفترة المقبلة، علماً بأنه أيضاً قبل البطولة العربية مباشرة كان قد فاز بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2016 – 2017 م، وذلك دون أن يتلقى أي هزيمة في 34 مباراة على التوالي وهي المرة السابعة التي يُحقق فيها ذلك الإنجاز الكبير.

ولكن يبقى الآن أمام المارد الأحمر تخطي عقبة فريق سموحة ومحاولة التتويج بلقب كأس مصر، ومن ثم يكون تركيزه بشكل كامل على مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، حيث ستكون موقعة الذهاب على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، فيما ستكون موقعة الإياب الحاسمة على أرضية ملعب رادس بتونس، وهو ما يُعطي بكل تأكيد أفضلية نسبية للفريق التونسي وخاصة في حالة تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب في مصر.