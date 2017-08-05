موعد مباراة ليل ونانت في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق ليل لإستقبال نظيره فريق نانت يوم غداً الأحد على أرضية ملعب ليل متروبول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ويدخل كلاً من الفريقين غمار الموسم الجديد في حلة جديدة تماماً ولكنها ستكون مختلفة بكل تأكيد عن أي موسم من المواسم السابقة بالنسبة لكلاهما، والبداية مع صاحب الأرض فريق ليل والذي أعلن قبل نهاية الموسم الماضي بشهرين تقريباً تعيين المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا كمدرباً لفريق ليل على أن يتولى عمله إنطلاقاً من الموسم الحالي.

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وهو الأمر الذي سيجعل فريق ليل يدخل في حقبة جديدة ومختلفة عن السنوات السابقة، وليس ذلك فحسب بل ربما حقبة تُعيد الفريق للمنافسة من جديد على لقب الدوري الفرنسي والتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالرغم من إدارة نادي ليل لم تقوم حتى الآن بالتعاقد مع عناصر بارزة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإستثناء ربما البرازيلي الواعد تياغو مايا قادماً من فريق سانتوس البرازيلي.

ولكن من يعرف المدرب مارسيلو بيلسا جيداً يُدرك أنه لا يحتاج إلي تواجد نجوم في صفوف فريقه من أجل النجاح، وإنما هو من يقوم بصناعة النجوم ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يُقدم فريقه دائماً كرة قدم أكثر من رائعة وذلك سواء من الناحية الهجومية أو من الناحية الدفاعية، مما يؤكد أن فريق ليل سيكون له شأناً كبيراً في الموسم الحالي على صعيد الدوري الفرنسي.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق نانت هو أيضاً مختلفاً للغاية، وخاصة بعدما تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري، على أمل أن يتمكن المدرب المخضرم من قيادة فريق نانت نحو إستعادة أمجاده على مستوى الكرة الفرنسية والدوري الفرنسي تحديداً، ولم لا تحقيق اللقب مثلما فعل مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي في الموسم قبل الماضي في إنجاز تاريخي للنادي الإنجليزي بإعتباره اللقب الأول في تاريخه.

ولكن وفي حالة فوز المدرب كلاوديو رانييري بلقب الدوري الفرنسي رفقة فريق نانت، فإنه لن يكون الأول في تاريخ النادي وإنما سيكون اللقب التاسع له في تاريخ الدوري حيث حقق 8 ألقاب سابقة والتي كان أخرها في موسم 2000 – 2001 م.