موعد مباراة أنجيه وبوردو في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

Advertisements

يستعد فريق بوردو لكي يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أنجيه يوم غداً الأحد على أرضية ملعب جان بوين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن حصد النقاط الثلاث الأولى لهما في المسابقة، وخاصة فريق أنجيه نظراً لآن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره والذين دائماً ما يُعرف عنهم الحماسة الكبيرة في تشجيع فريقهم، ولا شك أن جماهير نادي أنجيه تأمل في أن يتمكن فريقها من تكرار ما حققه في الموسم الماضي من نتائج أكثر من رائعة، ولعل الإخفاق كان كبيراً في نهاية المطاف بعدم تمكن الفريق من حجز مقعده في إحدى المسابقات الأوروبية من بوابة الدوري الفرنسي وتحديداً مسابقة الدوري الأوروبي.

Advertisements

وإضافة لذلك كان فريق أنجيه قد نجح في الوصول إلي الدور النهائي من كأس فرنسا، وكان قريباً أيضاً من التتويج باللقب ولكنه خسر اللقب في اللحظات الآخيرة من عمر المباراة النهائية والتي واجه فيها فريق باريس سان جيرمان، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فرنسا الدولي مما أضاع حلم فريق أنجيه وجماهيره في الظفر بأي لقب في الموسم الماضي، ولكن وفي الوقت ذاته تمكن الفريق من التأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي بشكل مباشر نظراً لكون الفريق الباريسي قد تأهل سلفاً إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا من بوابة الدوري الفرنسي.

أما على الجانب الآخر فتبدو بداية الموسم بالنسبة لفريق بوردو غير طيبة على الإطلاق، فبعد ضمان الفريق مقعده في الأدوار التمهيدية لمسابقة الدوري الأوروبي مع نهاية الموسم الماضي، فاجأ الفريق جماهيره في إنطلاقة الموسم الحالي بتوديعه للمسابقة من الدور التمهيدي الثالث وذلك على يد فريق فيديوتون المجري في مفاجأة من العيار الثقيل.

ليبقى على الفريق الآن ضرورة تعويض جماهيره من خلال المنافسة وبقوة على المقاعد الأوروبية في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وإضافة لذلك محاولة التتويج بأحد ألقاب الكؤوس المحلية.