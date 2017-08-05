جدول الدورى السعودى دورى عبد اللطيف جميل 2017/2018

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تنطلق فعاليات الدورى السعودى “دورى عبد اللطيف جميل” 2017 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس القادم ، حيث ينتظر كل عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم فى دوري جميل السعودي موعد مباريات جولات الدوري السعودي لكل الفرق المشاركة فى البطولة.

ومن خلال موقعنا نرصد لكم اخبار جدول دوري “عبداللطيف جميل” 2017 لحظة بلحظة، نقدم تغطية كاملة ودائمة عن توقيت المباريات والقنوات الناقلة، وكل ما يتعلق بجدول مباريات دوري “عبداللطيف جميل” 2017، ونقدم وصف شامل عن الفرق المشاركة فى جدول دوري “عبد اللطيف جميل”2017/2018 .

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جدول دوري عبد اللطيف جميل 2017-2018 بالتفاصيل

ويصل عدد الفرق المشاركة لـ 14 فريق في هذا الموسم من دوري جميل 2017/2018 ، وهم الاهلي السعودي والنصر والهلال، الى جانب الاتحاد والفتح والفيصلي، كما يشارك أيضا كل من الفيحاء والباطن والاتفاق والشباب، وأخيرا التعاون والرائد و القادسية وأحد.

ويعد من أهم الفرق المرشحة للفوز بلقب دوري “عبداللطيف جميل” 2017 والتى تدور التوقعات حولهم وهم ستة أندية من المرشحين الرئيسيين، وهم الاهلي السعودي والشباب والاتفاق والهلال و فريقي النصر والاتحاد، حيث يتوقع أن تشهد الملاعب السعودية صراعا قويا على اللقب في دوري جميل 2017-2018 للأبطال .

ترتيب دوري جميل 2017-2018

وتلعب الفرق المشاركة في دوري عبداللطيف جميل 2017/2018 مبارياتها على مدار 13 أسبوع، تخوض فيه الأندية المشاركة بحسب قرعة دوري جميل للمحترفين، حيث جاء ترتيب دوري عبد اللطيف جميل 2017/2018 كالتالي:

الأربعاء 9 أغسطس 2017

الهلال vs الفيحاء

الاتحاد vs الباطن

النصر vs الفيصلي

الاتفاق vs الأهلى الساعة 8:55 م بتوقيت مكة

القادسية vs الرائد

الفتح vs التعاون

أحد vs الشباب

وهنا نستعرض لكم جدول بطولة الدورى السعودى دورى “عبد اللطيف جميل ”