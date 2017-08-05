ملخص مباراة السوبر الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ

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حقق فريق بايرن ميونخ لقب كأس السوبر الألماني 2017 عقب فوزه على غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في موقعة كلاسيكو ألمانيا بركلات الترجيح، وذلك بعدما إنتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بين الطرفين على أرضية ملعب سينغال إيدونا بارك.

وفي شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الآخر وخاصة فريق بوروسيا دورتموند نظراً لآن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، وعند الدقيقة الحادية عشر كاد الفريق البافاري ينجح في إفتتاح التسجيل عقب إنفراد مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي بالحارس رومان بوركي ولكنه سدد الكرة عالياً وأضاعها بغرابة شديدة.

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أما رد فريق بوروسيا دورتموند فلم يتأخر كثيراً فبعدها بدقيقتين فقط إستغل الأمريكي كريستيان بوليسيتش خطأ دفاعي فادح في دفاع الفريق البافاري، لينفرد على إثره بالحارس سفين ويُسجل أولى أهداف فريقه وسط فرحة عارمة من الجماهير، ولكن الفريق البافاري نجح في تعديل النتيجة بشكل سريع للغاية وذلك عند الدقيقة السادسة عشر عبر مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى بيتر بوش مدرب فريق بوروسيا دورتموند تبديلاً منذ اللحظات بإشراكه لمتوسط الميدان سيباستيان رودي بدلاً من الواعد محمود داوود، وعند الدقيقة التاسعة والخمسين إضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق البافاري لإجراء تبديل إضطراري على تشكيلته بإشراكه للمدافع نيكولاس سولي بدلاً من الإسباني خافيير مارتينيز المصاب.

وبعدها بدقائق قليلة أجرى المدرب كارلو أنشيلوتي تغييره الثاني بإشراكه للفرنسي الواعد كينغسلي كومان بدلاً من المخضرم توماس مولر، ولكن ذلك لم ينفع الفريق البافاري بأي شئ وخاصة بعدما تمكن فريق بوروسيا دورتموند من تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والذي جاء عند الدقيقة الحادية والسبعين إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بنجاح في شباك الفريق البافاري.

وعند الدقيقة الرابعة والثمانين حاول المدرب كارلو أنشيلوتي تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك البرتغالي ريناتو سانشيز بدلاً من الفرنسي كورنتان توليسو، وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة فقط وتحديداً عند الدقيقة الثامنة والثمانين نجح الفريق البافاري في إدراك التعادل وذلك عبر الظهير الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند لوكاس بيزتشيك بالخطأ في مرماه، لتذهب المباراة بعدها إلي ركلات الترجيح والتي حسمها فريق بايرن ميونخ لصالحه بخمسة ركلات مقابل أربعة.