جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م

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يستعد عشاق الكرة القدم الإسبانية لمتابعة إنطلاقة مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2017 – 2018 م في منتصف شهر أغسطس الحالي، وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات الجولة الأولى من عمر الدوري، علماً بأن الجولة الأولى سوف تُقام على مدار أربعة أيام وهي أيام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين من شهر أغسطس الحالي والتي ستكون موافقة لأيام الجمعة والسبت والأحد والأثنين.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حيث تنطلق الليغا بمواجهة تجمع بين فريق ليغانيس وضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته يستقبل فريق فالنسيا نظيره فريق لاس بالماس على أرضية ملعب الميستايا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يستقبل فريق سيلتا فيغو نظيره فريق ريال سوسيداد على أرضية ملعب بالايدوس، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية على الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق جيرونا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يستقبل فريق إشبيلية نظيره فريق إسبانيول على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وفي يوم الأحد يستقبل فريق أتليتك بيلباو نظيره فريق خيتافي على أرضية ملعب سان ماميس، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستقبل فريق برشلونة نظيره فريق ريال بيتيس على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي اليوم ذاته يحل حامل اللقب فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فريق ديبورتيفو لاكورونيا على أرضية ملعب رياثور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأثنين تُختتم فعاليات الجولة الأولى حينما يستقبل فريق ليفانتي نظيره فريق فياريال، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تجمع أخر مباريات الجولة بين فريق ملقا وضيفه فريق إيبار على أرضية ملعب لاروساليدا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.