جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمتابعة إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2017 – 2018 م بداية من مطلع الأسبوع المقبل، حيث تُقام مباريات الجولة الأولى من عمر البريمرليغ على مدار 3 أيام وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر أغسطس الحالي والتي ستكون موافقة لأيام الجمعة والسبت والأحد.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حينما يفتتح فريق أرسنال غمار المسابقة بإستقباله لفريق ليستر سيتي على أرضية ملعب الإمارات، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً للغاية على فريق واتفورد على أرضية ملعب فيكاردج رود، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة تُقام 5 مباريات، حيث يستقبل حامل اللقب فريق تشيلسي نظيره فريق بيرنلي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

كما يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق هادرسفيلد تاون الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء، وفي لقاء أخر يستقبل فريق إيفرتون نظيره فريق ستوك سيتي على أرضية ملعب غوديسون بارك، ويستقبل فريق ساوثهامبتون نظيره فريق سوانزي سيتي على أرضية ملعب سانت ماري، كما يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق بورنموث، على أن تُختتم مباريات اليوم بمواجهة فريق برايتون الصاعد حديثاً إلي البريمرليغ لضيفه الثقيل فريق مانشستر سيتي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد تُختتم فعاليات الجولة الأولى من عمر البريمرليغ، وذلك حينما يستقبل فريق نيوكاسل يونايتد العائد من جديد إلي أضواء البريمرليغ نظيره القوي فريق توتنهام هوتسبير على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، فيما ستجمع أخر المباريات بين فريق مانشستر يونايتد وضيفه فريق وست هام يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.