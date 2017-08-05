جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م

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يستعد عشاق كرة القدم الإيطالية لمتابعة إنطلاقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2017 – 2018 م في منتصف شهر أغسطس الحالي، حيث تُقام مباريات الجولة الأولى من عمر الدوري على مدار 3 أيام وهي أيام التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والتي ستكون موافقة لأيام السبت والأحد والأثنين.

والبداية ستكون في يوم السبت حينما يستقبل حامل اللقب فريق يوفنتوس نظيره فريق كالياري على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته يحل فريق نابولي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق هيلاس فيرونا على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم الأحد يحل فريق روما ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أتالانتا في لقاء مرتقب على أرضية ملعب أتليتي أدزوري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة تُقام 6 مباريات، حيث يحل فريق تورينو ضيفاً على نظيره فريق بولونيا.

كما يستقبل فريق إنتر نظيره فريق فيورنتينا في قمة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، فيما يستقبل فريق لاتسيو نظيره فريق سبال الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو وذلك على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وفي لقاء أخر يستقبل فريق سامبدوريا نظيره فريق بينيفينتو الصاعد حديثاً هو الآخر إلي الكالتشيو وذلك على أرضية ملعب لويجي فيراريس.

بينما يستقبل فريق ساسولو نظيره فريق جنوى، على أن تجمع أخر مباريات اليوم بين فريق أودينيزي وضيفه فريق كييفو فيرونا، أما الجولة الأولى فيتم ختام فعالياتها في يوم الأثنين بمباراة واحدة فقط، والتي ستجمع بين فريق كروتوني وضيفه الثقيل للغاية فريق ميلان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في الموسم الحالي، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.