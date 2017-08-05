جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني 2017 – 2018 م

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يستعد عشاق كرة القدم الألمانية لمتابعة إنطلاقة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2017 – 2018 م في منتصف شهر أغسطس الحالي، حيث تُقام مباريات الجولة الأولى على مدار 3 أيام وهي أيام الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من الشهر الحالي والتي ستكون موافقة لأيام الجمعة والسبت والأحد.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حينما يستقبل حامل اللقب فريق بايرن ميونخ نظيره فريق باير ليفركوزن في قمة مرتقبة على أرضية ملعب أليانز أرينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة تُقام 5 مباريات، حيث يستقبل فريق هوفنهايم نظيره فريق فيردر بريمن، ويستقبل فريق هيرتا برلين نظيره فريق شتوتغارت العائد من جديد إلي أضواء البوندسليغا وذلك على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

كما يستقبل فريق هامبورغ نظيره فريق أوغسبورغ، ويستقبل فريق ماينز نظيره فرييق هانوفر العائد من جديد إلي أحضان دوري الدرجة الأولى الألماني، فيما يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق فولفسبورغ في قمة مرتقبة أخرى في الجولة الأولى من عمر البوندسليغا، وفي أخر مباريات اليوم وفي قمة من العيار الثقيل يستقبل فريق شالكة نظيره فريق لايبزيغ وصيف الدوري في الموسم الماضي، على أن تُقام المباراة على أرضية ملعب فيلتنز أرينا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد تُختتم فعاليات الجولة الأولى من عمر الدوري الألماني، وذلك حينما يحل فريق أينتراخت فرانكفورت ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق فرايبورغ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، أما أخر مباريات الجولة الأولى فسوف تجمع بين فريق بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه فريق كولن على أرضية ملعب بوروسيا بارك، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.