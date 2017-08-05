جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة فعاليات الجولة الثانية من عمر الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2017 – 2018 م والذي سبق له وأن إنطلق بشكل رسمي في يوم أمس الجمعة، وسوف تُقام مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري الفرنسي على مدار 3 أيام وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر أغسطس الحالي والتي ستكون موفقة لأيام الجمعة والسبت والأحد.

والبداية ستكون في يوم الجمعة حينما يستقبل فريق نيس نظيره فريق تروا على أرضية ملعب أليانز ريفييرا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي اليوم ذاته يحل فريق أولمبيك ليون ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق رين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي يوم السبت وفي قمة مرتقبة يحل فريق أولمبيك مارسيليا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نانت، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة تُقام 4 مباريات، حيث يستقبل فريق أميان الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء نظيره فريق أنجيه.

كما يستقبل فريق بوردو نظيره فريق ميتز، وفي لقاء أخر يحل فريق سانت إيتيان ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كُان، وفي أخر مباريات اليوم يستقبل فريق تولوز نظيره فريق مونبلييه.

وفي يوم الأحد تُختتم فعاليات الجولة الثانية من عمر الدوري، حيث يحل فريق ليل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ستراسبورغ العائد من جديد إلي أضواء دوري الدرجة الأولى الفرنسي، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

كما يحل حامل اللقب فريق موناكو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ديجون، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي أخر مباريات الجولة الثانية يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على نظيره غانغون، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.