برشلونة يستمر في عملية بحثه عن بديل نجمه السابق البرازيلي نيمار

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن فريق برشلونة الإسباني قد عاد من جديد لكي يهتم بالنجم الأرجنتيني الواعد باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية في إطار سعيه لتعويض رحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور، والذي إنتقل بدوره بصفة رسمية إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس الماضي.

وذلك في صفقة قياسية والتي باتت تُعرف بصفقة القرن بعدما وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، وبعقد يمتد لمدة 5 أعوام كاملة سوف يقضيها النجم البرازيلي في العاصمة الفرنسية باريس مع إحتمالية التمديد لفترة أخرى بكل تأكيد، ولكن المشكلة الآن أصبحت في نادي برشلونة كبيرة للغاية فعلى الرغم من توفر المال الوفير لدى إدارة النادي الكتالوني إلا أنها لم تتمكن حتى هذه اللحظة من التعاقد مع نجم جديد من أجل تعويض رحيل نيمار.

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هذا وكانت إدارة نادي برشلونة قد حاولت في وقت سابق في الصيف الحالي التفاوض مع إدارة نادي يوفنتوس من أجل الظفر بخدمات نجمه باولو ديبالا، ولكن إدارة اليوفي برئاسة أندريا أنيلي لم ترفض عرض نادي برشلونة فقط بل رفضت حتى الجلوس على طاولة المفاوضات وأكدت تمسكها بنجمها الواعد مهما وصل سعره.

وقد أشارت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أيضاً إلي أن نادي برشلونة سوف يعرض مبلغاً ضخماً على نادي يوفنتوس، وذلك بالإضافة إلي كلاً من ثنائي خط الوسط البرتغالي أندري غوميز والبرازيلي رافينيا ألكانتارا من أجل التعاقد مع باولو ديبالا، ولكن ما هو متوقع أن ترفض إدارة اليوفي أي عرض سوف يتم تقديمه لها بخصوص النجم باولو ديبالا.

ويأتي تمسك نادي يوفنتوس الشديد بالنجم باولو ديبالا بإعتباره واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى العالم، وأيضاً لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية لفريق يوفنتوس وفي تشكيلة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، والذي أكد بدوره في أكثر من مناسبة في الصيف الحالي أن باولو ديبالا ليس للبيع، ليبقى نادي برشلونة في حيرة من أمره مع إقتراب إغلاق باب سوق الإنتقالات الحالية في نهاية شهر أغسطس الحالي.