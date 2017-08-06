بايرن ميونخ يُقدم عرضاً إلي توتنهام من أجل لاعب وسطه الواعد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق بايرن ميونخ الألماني يستعد لتقديم عرض قياسي إلي فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه الإنجليزي الواعد إريك داير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة بعدما إنسحب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من الصراع على اللاعب بعدما رفضت إدارة نادي توتنهام هوتسبير التخلي عن لاعبها الواعد في الصيف الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن عرض النادي البافاري سوف تصل قيمته إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة المالية التي طلبتها إدارة نادي توتنهام هوتسبير مقابل التخلي عن اللاعب إريك داير، والتي أيضاً لم يتمكن نادي مانشستر يونايتد من دفعها وخاصة بعدما تعاقد مع متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش قادماً من فريق تشيلسي الإنجليزي بذات القيمة.

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ومن جهته سيُحاول النادي البافاري الآن التأكد من رغبة نادي توتنهام هوتسبير في الإبقاء على لاعبه الواعد، ولعل ما يجعل الفريق البافاري يرغب في ضم الإنجليزي إريك داير هو الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق بايرن ميونخ، والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة قبيل إنطلاقة الموسم الحالي.

ويأتي ذلك خاصة بعد العيوب الكثيرة التي ظهرت على الفريق البافاري في خلال معسكره الصيفي الحالي، والتي أدت بدورها إلي تعرضه إلي نتائج سيئة للغاية وهزائم ثقيلة ومن أبرزها كانت هزيمته القاسية على يد فريق ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وأيضاً هزيمته على يد فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وكان الفريق البافاري قد أجرى حتى الآن العديد من التعاقدات الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي، ولعل من أبرزها التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغز قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، والفرنسي الواعد كورنتان توليسو قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي، ولكن يبدو أن ذلك لا يكفي حتى الآن في حالة أراد فريق بايرن ميونخ المنافسة بقوة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي، علماً بأن الفريق البافاري قد حقق في يوم أمس السبت أولى ألقاب الموسم بعدما فاز على غريمه فريق بوروسيا دورتموند في موقعة كأس السوبر الألماني بركلات الترجيح.