موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وديجون في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أولمبيك مارسيليا لبداية مشواره في الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2017 – 2018 م اليوم الأحد، وذلك حينما يستقبل على أرضية ملعبه فيلودروم نظيره فريق ديجون في مباراة سهلة نسبياً على الورق، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى في المسابقة، وخاصة وأنه سيلعب المباراة على أرضية ميدانه ووسط حضور جماهيري كبير من جانب أنصاره، والذين بدورهم أصبحوا يؤمنوا بقدرة فريقهم على المنافسة بقوة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

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ويأتي ذلك بعد التعاقدات القوية التي أبرمتها إدارة النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ولعل من أبرزها متوسط الميدان البرازيلي المخضرم لويس غوستافو قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني، والمدافع الفرنسي المخضرم عادل رامي قادماً من صفوف فريق إشبيلية الإسباني، وأيضاً حارس المرمى الفرنسي المخضرم ستيف مانداندا قادماً من صفوف فريق كريستال بالاس الإنجليزي بعد موسم واحد فقط على رحيله من فريق أولمبيك مارسيليا.

ولعل ما يجعل جماهير فريق أولمبيك مارسيليا تشعر بالتفاؤل أيضاً أن المدرب رودي غارسيا سبق له وأن فاز بلقب الدوري الفرنسي، وذلك حينما كان مدرباً سابقاً لفريق ليل في عام 2011 م وهو الأمر الذي تأمل جماهير فريق أولمبيك مارسيليا في أن يحدث مع فريقها في الموسم الحالي.

ولا تُعد هذه المباراة هي بداية الموسم بالنسبة لفريق أولمبيك مارسيليا، حيث سبق للفريق وأن خاض غمار الدور التمهيدي الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي 2017 م والذي تخطى فيه فريق أوستند البلجيكي، علماً بأن قرعة الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة قد وضعته في مواجهة فريق دوزمالي السلوفيني، وهو ما يفتح له الباب واسعاً أيضاً من أجل العبور إلي دور المجموعات من عمر المسابقة، ومن ثم البدء في التفكير جدياً في تحقيق اللقب الأوروبي وذلك بالرغم من تواجد أندية عريقة في نسخة الموسم الحالي ومن أبرزها فريق ميلان الإيطالي وفريق أرسنال الإنجليزي.