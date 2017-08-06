موعد مباراة نهائي البطولة العربية للأندية 2017 بين الترجي الرياضي التونسي والفيصلي الأردني

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يشهد ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية اليوم الأحد ختام فعاليات البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام على أراضي جمهورية مصر العربية، حيث سيواجه فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره فريق الفيصلي الأردني في الدور النهائي من عمر المسابقة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل حصد اللقب العربي، والذي سيكون اللقب الثالث في تاريخ فريق الترجي الرياضي فيما سيكون اللقب الأول في تاريخ فريق الفيصلي، حيث سبق لفريق الترجي الرياضي وأن وصل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة في 3 مناسبات سابقة ولكنه نجح في تحقيق اللقب في مرتين فقط، وذلك في عام 1993 م بعدما فاز على فريق المحرق البحريني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

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وفي عام 2009 م بعدما فاز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، أما المرة الوحيدة التي خسر فيها اللقب فكانت في عام 1995 م حينما خسر على يد فريق الهلال السعودي بهدف وحيد مقابل لا شئ، أما على الجانب الآخر فقد تمكن فريق الفيصلي من بلوغ الدور النهائي مرة واحدة فقط في تاريخه، ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق وفاق سطيف الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد وذلك كان في عام 2007 م.

وعلى الورق تبدو كفة فريق الترجي الرياضي أرجح للفوز وخاصة لما يمتلكه الفريق التونسي من تشكيلة قوية للغاية، وإضافة لذلك أيضاً تواجد المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي كمدرباً للفريق وهو ما يُعطي الفريق قوة إضافية أخرى، ولكن وبكل تأكيد لن يكون فريق الفيصلي خصماً سهلاً في المباراة وخاصة بعد ما قدمه من أداء ونتائج رائعة في البطولة حتى الآن، ولعل من أبرزها كان فوزه على فريق الأهلي المصري بهدف وحيد مقابل لا شئ في دور المجموعات من عمر المسابقة، ومن ثم الفوز عليه من جديد وهذه المرة بهدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

لتبقى الآن مباراة الحقيقة والتي ستُفرز إما فائز جديد في تاريخ المسابقة أو تعزيز فريق الترجي الرياضي لسجله باللقب الثالث في تاريخه، علماً بأن الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين هو من سيقود المباراة النهائية.