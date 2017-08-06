موعد مباراة أتليتكو مدريد وبرايتون الودية

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يستعد فريق أتليتكو مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق برايتون الإنجليزي اليوم الأحد، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م والذي ينطلق بشكل رسمي في شهر أغسطس الحالي على مستوى القارة الأوروبية بأكملها، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وخاصة فريق الروخي بلانكوس، والذي سيبحث بدوره عن الألقاب في الموسم الحالي وذلك بعكس فريق برايتون الصاعد حديثاً إلي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يُعتبر هدفه الرئيسي في الموسم الحالي هو تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع نهاية الموسم من أجل البقاء لموسم أخر على أقل تقدير في البريمرليغ رفقة كبار إنجلترا.

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وسيبدأ فريق أتليتكو مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الحالي بمواجهة سهلة نسبياً على الورق، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق جيرونا الصاعد حديثاً إلي أضواء الليغا الإسبانية، مما يؤكد على أن الأمور لن تكون صعبة على فريق الروخي بلانكوس في الأسبوع الأول من عمر الدوري الإسباني.

أما على الجانب الآخر فيبدأ فريق برايتون موسمه الحالي ومشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نارية من العيار الثقيل وفي غاية الصعوبة، وذلك حينما يستقبل على أرضية معلبه نظيره فريق مانشستر سيتي والذي يُعتبر واحداً من أبرز المرشحين للفوز باللقب في الموسم الحالي وخاصة بعد التدعيمات القوية التي قام بها الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وهو ما يجعل جماهير نادي برايتون تخشى هذه المواجهة بكل تأكيد خوفاً من تلقي هزيمة قاسية في الأسبوع الأول من عمر البريمرليغ.