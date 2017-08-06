ملخص مباراة أنجيه وبوردو في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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سقط فريق بوردو في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مُضيفه فريق أنجيه، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ريموند كوبا ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول إستغل فريق أنجيه عاملي الأرض والجمهور بأفضل صورة ممكنة، وذلك بعدما تمكن من إفتتاح التسجيل بشكل مُبكر للغاية وتحديداً عند الدقيقة الحادية عشر عبر لاعبه الفرنسي أنجيلو فولجيني وسط فرحة عارمة من الأنصار.

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وبالرغم من تأخر رد فعل فريق بوردو إلا أنه جاء قوياً للغاية بعدما نجح في إدراك التعادل عبر لاعبه السنغالي يونس سانخاري وذلك عند الدقيقة السابعة والعشرين، ليُعيد المواجهة من جديد إلي نقطة الإنطلاق ويُشعل أكثر من الأجواء في المدرجات، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الآخر، ولكن كلاهما لم يتمكن من تشكيل أي خطورة حقيقية على المرمي لينتهي الشوط في نهاية المطاف على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق بوردو من قلب الطاولة على مُضيفه وذلك بتسجيله الهدف الثاني عبر لاعبه ألكسندر ميندي عند الدقيقة الثانية والخمسين، ومن بعدها بحث فريق أنجيه عن تعديل النتيجة على أقل تقدير قبيل نهاية المباراة وعند الدقيقة الخامسة والستين كاد ينجح في تحقيق مبتغاه ولكن العارضة وقفت بجانب الضيوف وحرمت أصحاب الأرض من التسجيل.

ولكن ومع مرور الدقائق باتت الأمور صعبة للغاية على فريق أنجيه وذلك بسبب التنظيم الدفاعي المحكم من جانب فريق بوردو، والذي حرم فريق أنجيه بدوره من تشكيل أي خطورة على مرمى حارسه الفرنسي كوستيل، وعند الدقيقة الثانية والثمانين كاد فريق أنجيه يُدرك التعادل بعدما سدد قائده توماس مانغاني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس كوستيل تألق وتصدى لها بنجاح ليُحافظ على تقدم فريقه، وهو الأمر الذي إستمر حتى الدقيقة الثامنة والثمانين وحينها تمكن فريق أنجيه من تعديل النتيجة وذلك عبر لاعبه البلجيكي بابتيستي، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها ويحصد كل فريق نقطة واحدة فقط في بداية مشواره في الدوري الفرنسي. .