ملخص مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية بين تشيلسي وأرسنال

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حقق فريق أرسنال لقب الدرع الخيرية الإنجليزية 2017 م عقب فوزه على حساب جاره اللندني فريق تشيلسي بركلات الترجيح، وذلك بعدما إنتهت الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق أرسنال أن يضغط بشكل قوي على منافسه وذلك من أجل فرض سيطرته المطلقة على اللقاء، أما فريق تشيلسي فبدا هادئاً بعض الشئ وواثقاً في إمكانياته وقدرته على تسجيل الأهداف.

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وعند الدقيقة الثانية والعشرين كاد فريق أرسنال يفتتح التسجيل بعدما سدد مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيسر للحارس تيبو كورتوا تصدى للكرة وحرم فريق الغانرز من أولى الأهداف، وعند الدقيقة الثالثة والثلاثين تلقى فريق أرسنال ضربة موجعة للغاية بعدما تعرض قائده بير ميرتيساكر للإصابة، ليُغادر أرضية ويشترك بدلاً منه الوافد الجديد البوسني سياد كولاسيناك.

وفي شوط المباراة الثاني نجح فريق تشيلسي في تسجيله الهدف الأول في اللقاء بشكل مُبكر للغاية، وذلك عند الدقيقة السابعة والأربعين عبر لاعبه النيجيري فيكتور موزيس والذي إستغل بدوره ثغرة في دفاعات فريق أرسنال ليضع بها فريقه في المقدمة.

ولكن فريق أرسنال لم يستسلم وبحث عن تعديل النتيجة بشكل سريع قبيل فوات الأوان، وعند الدقيقة التاسعة والخمسين كاد يتحقق له ذلك بعدما سدد لاعبه المصري محمد النني كرة مخادعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس تيبو كورتوا كان يقظاً وأبعد الكرة ببراعة للخارج مُحافظاً على نظافة شباكه.

وعند الدقيقة السادسة والستين حاول الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك كلاً من الفرنسي أوليفه جييرو والإنجليزي ثيو والكوت بدلاً من ألكسندر لاكازيت وأليكس إيوبي، أما رد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي فكان بإشراك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بدلاً من المهاجم ميتشي باتشواي وذلك عند الدقيقة الرابعة والسبعين.

وعند الدقيقة الحادية والثمانين تلقى فريق تشيلسي ضربة موجعة للغاية بعدما طرد الحكم لاعبه بيدرو رودريغز ليُكمل اللقاء بعشرة لاعبين فقط، وبعدها بدقيقة واحدة فقط إستغل فريق أرسنال ذلك الأمر بأفضل صورة ممكنة، وذلك من خلال تسجيله لهدف التعادل والذي جاء عبر البديل سياد كولاسيناك عقب إستغلاله غفلة في دفاعات البلوز لتشتعل المباراة من جديد.

ولكن الدقائق القليلة المتبقية من عمر اللقاء مرت دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، لتذهب المباراة بعدها إلي ركلات الترجيح والتي حسمها فريق أرسنال لصالحه.