ملخص مباراة الترجي الرياضي التونسي والفيصلي الأردني في نهائي البطولة العربية للأندية 2017 م

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حقق فريق الترجي الرياضي التونسي لقب البطولة العربية للأندية 2017 م المُقامة على أراضي جمهورية مصر العربية، وذلك عقب فوزه على حساب منافسه فريق الفيصلي الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الأسكندرية بمدينة الأسكندرية، ليُحقق بذلك فريق الترجي الرياضي لقبه الثالث في تاريخ المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الترجي الرياضي أن يضغط بشكل قوي على منافسه منذ اللحظات الأولى، وذلك لمحاولة تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه سيُساعد الفريق التونسي كثيراً في بقية أطوار المباراة، وفي المقابل بدا فريق الفيصلي أيضاً واثقاً في إمكانياته ولكن مع إلتزامه الشديد من النواحي الدفاعية تفادياً لتلقي الأهداف.

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وعند الدقيقة التاسعة عشر كاد فريق الترجي الرياضي يفتتح التسجيل، وذلك بعدما سدد لاعبه الإيفواري فوسيني كوليبالي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته علت العارضة بقليل، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر فريق الترجي الرياضي ضاغطاً على منافسه ومتسحوذاً على الكرة بشكل كامل، ولكنه لم يتمكن من تسجيل الأهداف في نهاية المطاف بسبب الصلابة الدفاعية الكبيرة التي تميز بها فريق الفيصلي، لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق الترجي الرياضي من مباغتة منافسه في وقت مُبكر للغاية، وذلك عند الدقيقة السادسة والأربعين حينما سجل أولى أهدافه في اللقاء والذي جاء عبر لاعبه الواعد سعد بقير وسط فرحة عارمة من أنصار فريق الترجي الرياضي المتواجدين في المدرجات، ولم يكتفِ فريق الترجي الرياضي بذلك وبحث عن تسجيل هدف أخر من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وحسم أمر اللقب.

وعند الدقيقة الرابعة والخمسين تحقق له ما أراد بعدما سجل له أيضاً لاعبه الواعد سعد بقير ثاني الأهداف، وذلك بعدما نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن الحارس معتز ياسين من فعل أي شئ لها لتُصبح الأمور معقدة على فريق الفيصلي، وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً عند الدقيقة الثانية والسبعين نجح فريق الفيصلي في تقليص الفارق وذلك عبر لاعبه أكرم زوي ليُشعل من أجواء اللقاء من جديد.

وعند الدقيقة الثامنة والثمانين حقق فريق الفيصلي المستحيل بعدما تمكن من إدراك التعادل وذلك عبر لاعبه خليل عطية وسط حالة من الصدمة من جانب لاعبي فريق الترجي الرياضي وفرحة عارمة من جانب الجماهير الأردنية لتذهب المباراة إلي الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول تمكن فريق الترجي الرياضي من تسجيل هدفه الثالث في المباراة، وذلك عبر مدافعه شمس الدين الزوادي عند الدقيقة الأولى بعد المائة، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين سوى محاولات فاشلة من جانب فريق الفيصلي، وبذلك يحصد فريق الترجي الرياضي لقبه الثالث في تاريخ البطولة العربية للأندية.