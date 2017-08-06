مانشستر يونايتد يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب برشلونة الواعد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني الواعد سيرجي روبيرتو لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة قبيل إنطلاقة الموسم الجديد في شهر أغسطس الحالي.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تستعد لتقديم عرض إلي نادي برشلونة تصل قيمته إلي مبلغ 31 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل الظفر بخدمات الإسباني سيرجي روبيرتو في الصيف الحالي، وبذلك سينضم فريق مانشستر يونايتد إلي غريمه فريق تشيلسي الإنجليزي وأيضاً فريق موناكو الفرنسي في الصراع من أجل ضم اللاعب سيرجي روبيرتو.

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وبالرغم من أن نادي مانشستر يونايتد قد تعاقد رسمياً في الأسبوع الماضي مع متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش قادماً من صفوف فريق تشيلسي، إلا أن المدرب جوزيه مورينيو لا يزال يبحث عن تعزيز خط وسطه وأيضاً خط دفاعه، ولعل الإختيار وقع على الإسباني سيرجي روبيرتو نظراً للحلول التكتيكية الكثيرة التي يُقدمها دائماً لصالح فريقه على أرض الملعب، فبالإضافة إلي مركزه الأصلي في خط وسط الميدان يُمكن لسيرجي روبيرتو أن يلعب أيضاً في مركز الجناح الأيمن أو في مركز الظهير الأيمن في خط الدفاع، وهو ما يجعل أي مدرب يرغب في الظفر بخدماته بأي شكل من الأشكال.

ومن جهته كان فريق مانشستر يونايتد قد تعاقد حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مع 3 لاعبين، وهم الصربي نيمانيا ماتيتش والمدافع السويدي الواعد فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق موسمه بشكل رسمي إنطلاقاً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك حينما يواجه بطل أوروبا فريق ريال مدريد الإسباني في إطار كأس السوبر الأوروبي، على أن يبدأ بعدها مباشرة في مطلع الأسبوع المقبل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز حينما يستقبل فريق وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد.