برشلونة يقترب من حسم ثاني صفقاته في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع متوسط الميدان البرازيلي باولينيو لاعب فريق غوانغجو إيفرغراند الصيني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني، علماً بأن نادي برشلونة سبق له وأن حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي في الأونة الآخيرة وذلك حينما قدم عرضاً للنادي الصيني وصلت قيمته إلي مبلغ 17,5 مليون جنيه إسترليني.

ولكن إدارة نادي غوانغجو إيفرغراند رفضت حينها فكرة التخلي عن لاعبها البرازيلي المخضرم في الصيف الحالي، إلا في حالة واحدة فقط وهي دفع قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب والتي تصل إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، ولكن صحيفة سبورت أكدت بدورها أن إدارة نادي برشلونة قد توصلت إلي إتفاق مع إدارة نادي غوانغجو إيفرغراند من أجل حسم الصفقة مقابل مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني فقط.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فإنها سوف تكون الصفقة الثانية للفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما كان قد تعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي الواعد نيلسون سيميدو قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، علماً بأن البرازيلي المخضرم باولينيو صاحب ال 29 عاماً يُعد واحداً من الأهداف الرئيسية بالنسبة للمدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة في الصيف الحالي.

هذا ويُعاني خط وسط ميدان فريق برشلونة بشكل كبير للغاية في السنوات القليلة الماضية، مما أجبر إدارة النادي على ضرورة التعاقد مع لاعب وسط يمتلك إمكانيات كبيرة في الصيف الحالي قبيل إنطلاقة الموسم الجديد، وخاصة في حالة أراد المنافسة مجدداً على جميع الألقاب الممكنة وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي الكارثي الذي مر به الفريق على جميع الأصعدة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

حيث لم يتمكن من حصد سوى لقب واحد فقط وهو لقب كأس ملك إسبانيا، علماً بأنه مع إنطلاقة الموسم الحالي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل حينما يصطدم بغريه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة كلاسيكو الأرض ذهاباً وإياباً في إطار كأس السوبر الإسباني.