لاعب يوفنتوس في طريقه إلي الإنتقال إلي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن متوسط الميدان الغابوني ماريو ليمينا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بات على مشارف الإنتقال رسمياً إلي صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة قياسية لنادي ساوثهامبتون سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن اللاعب الدولي الغابوني سوف يتجه اليوم الأثنين إلي إنجلترا، وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه بشكل رسمي إلي وسائل الإعلام بقميص نادي ساوثهامبتون، وبذلك يتخلص الغابوني ماريو ليمينا من معاناته التي كان يعيشها رفقة فريق يوفنتوس منذ أن إنتقل إليه في صيف عام 2015 م قادماً من صفوف فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

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فعلى الرغم من النجاحات التي حققها الغابوني ماريو ليمينا على المستوى الجماعي رفقة فريق يوفنتوس، إلا أنه على المستوى الشخصي فقد عاش فترة في غاية السوء وذلك بسبب جلوسه بشكل دائم حبيساً على مقاعد البدلاء نظراً لعدم ثقة الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس في إمكانياته، علماً بأنه قد حقق رفقة فريق يوفنتوس على المستوى الجماعي لقبين على صعيد الدوري الإيطالي وأيضاً لقبين على صعيد كأس إيطاليا.

وإضافة لذلك فإنه كان قريباً أيضاً من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولكن فريق ريال مدريد الإسباني نجح في حسم اللقب بعدما فاز على فريق السيدة العجوز بواقع أربعة مقابل هدف واحد في الدور النهائي من عمر المسابقة.

هذا ويأتي تعاقد نادي ساوثهامبتون مع الغابوني ماريو ليمينا بناءً على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو مدرب فريق ساوثهامبتون، والذي يُحاول بدوره أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة، وذلك حتى يكون الفريق قادراً في الموسم الحالي على الصراع بقوة على إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية، وخاصة مع التدعيمات القوية التي تقوم بها جميع أندية البريمرليغ في الميركاتو الصيفي الحالي، مما يؤكد بأنه سوف يكون موسماً واعداً للغاية ومليئاً بالإثارة.