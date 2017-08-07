برشلونة ينضم إلي أرسنال في الصراع على متوسط ميدان نيس

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني قد إنضم إلي الصراع مع فريق أرسنال الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الإيفواري الواعد جيان ميشيل سيري لاعب فريق نيس الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ذلك بناءً على رغبة الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الجديد.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن فريق برشلونة لا يزال يُحاول أن يستفيد من الأموال الطائلة التي حصل عليها من خلاله بيعه لنجمه البرازيلي السابق نيمار جونيور، والذي تعاقد بدوره مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في صفقة جعلته أغلى لاعب في العالم، حيث وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو وهي التي كانت قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد النجم البرازيلي نيمار مع فريقه السابق برشلونة.

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وبالرغم من أن نادي برشلونة قد ربح الكثير من الناحية المادية من هذه الصفقة الخيالية، إلا أنه لم يتمكن حتى هذه اللحظة من تعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار بنجم أخر أو حتى سد الثغرات المتواجدة في الفريق الكتالوني في جميع خطوطه، فالفريق الكتالوني يحتاج بكل تأكيد إلي قلب دفاع من طراز رفيع وأيضاً يحتاج إلي ثلاثي في خط وسط الميدان والذي بات يُعتبر أضعف حلقة في فريق برشلونة، وذلك بسبب إنخفاض مستوى كلاً من الثنائي سيرخيو بوسكيتس وأندريس إنييستا واللذان يبدو عليهما الكبر في السن بشكل واضح للغاية.

أما الأمر الإيجابي الوحيد ربما للفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي هو تعاقده مع الظهير الأيمن البرتغالي الواعد نيلسون سيميدو قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، ليكون بذلك الفريق الكتالوني قد نجح في تأمين ذلك المركز في خط دفاعه وخاصة بعدما عاد الإسباني أليكس فيدال من الإصابة التي لحقت به في منتصف الموسم الماضي.

هذا وينتظر الفريق الكتالوني العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي، ويأتي في مقدمتها كأس السوبر الإسباني الذي سيفتتح به موسمه بشكل رسمي، والذي سيواجه من أجل لقبه غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة كلاسيكو الأرض ذهاباً وإياباً.