موعد مباراة برشلونة وشابيكوينسي الودية

Advertisements

يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق شابيكوينسي البرازيلي اليوم الأثنين على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك في مباراة ودية ضمن كأس جوان غامبر الودية والتي تُعد أخر مباراة لفريق برشلونة خلال معسكره الصيفي الحالي إستعداداً لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق برشلونة المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم الجديد تُحتم على الفريق الكتالوني أن يكون في أفضل حالاته، ومن جهة أخرى من أجل إسعاد الجماهير وسط حالة الصدمة التي عاشها كل عشاق نادي برشلونة منذ يوم الخميس الماضي.

Advertisements

وذلك بعدما قرر النجم البرازيلي نيمار جونيور مغادرة النادي الكتالوني وتعاقده بشكل رسمي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة خيالية عُرفت بصفقة القرن والتي جعلته أغلى لاعب في العالم، حيث وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت متواجدة في عقد النجم البرازيلي نيمار مع فريقه السابق برشلونة.

ولعل ما زاد من قلق أنصار نادي برشلونة أن إدارة النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو لم تتمكن حتى هذه اللحظة من عمر الميركاتو الصيفي من التعاقد مع البديل المناسب للنجم البرازيلي نيمار، وذلك بالرغم من الأسماء العديدة المطروحة حالياً على طاولة المفاوضات، والتي تتمثل في الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي،والفرنسي عثماني ديمبيلي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي الآخر كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي.

ولعل أيضاً ما يجعل الضغط كبيراً للغاية على إدارة النادي الكتالوني أن فريق برشلونة تنتظره مع إنطلاقة الموسم الحالي، وتحديداً في منتصف شهر أغسطس الحالي موقعة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد وذلك في إطار كأس السوبر الإسباني، حيث ستُقام موقعة الذهاب في اليوم الثالث من الشهر الحالي على ملعب الكامب، فيما تُقام موقعة الإياب في اليوم السادس عشر من الشهر ذاته على ملعب سانتياغو بيرنابيو.