شاهد بالفيديو الإعتداء على الحكم إبراهيم نور الدين من جماهير ولاعبي الفيصلي الأردني وتصريحات الحكم عقب المباراة

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شهد ملعب الأسكندرية بجمهورية مصر العربية مساء يوم أمس الأحد أحداثاً مؤسفة للغاية، والتي جائت في إطار مباراة الدور النهائي للبطولة العربية للأندية 2017 م والتي جمعت بين فريق الترجي الرياضي التونسي وفري الفيصلي الأردني، حيث إنتهت المباراة بفوز فريق الترجي الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد للأوقات الإضافية، ليحصد بذلك فريق الترجي اللقب الثالث له في تاريخ المسابقة.

ولكن ما شهدته المباراة وتحديداً في الأشواط الإضافية أو عقب إنتهاء المباراة لا يدخل تماماً في إطار الروح الرياضية أو حتى في مفهوم كرة القدم في الدول النامية، وذلك بعدما قام كلاً من لاعبي فريق الفيصلي وجماهيرهم بالإعتداء بشكل مُهين للغاية على الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين الذي أدار المباراة، وذلك إعتراضاً منهم على قراراته التحكيمية الظالمة في حقهم.

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ولعل بداية المشكلة كانت قبل إحراز فريق الترجي الرياضي للهدف الثالث في المباراة، فقبلها مباشرة سقط لاعب فريق الفيصلي إبراهيم دلعوم على أرض الملعب مُدعياً الإصابة، مما جعل الحكم المصري إبراهيم نور الدين يرفض إيقاف اللعب من أجل تضييع الوقت كما أراد فريق الفيصلي، لترتد بعدها الكرة مباشرة في ظل إندفاع فريق الفيصلي وينجح فريق الترجي في تسجيل هدف الفوز.

وحينها قام لاعبوا فريق الفيصلي بالهجوم بشكل غير أخلاقي تماماً على الحكم إبراهيم نور الدين إعتراضاً منهم على عدم إيقافه اللعب في ظل وجود لاعب منهم ساقط على أرض الميدان، ولم تنتهي الأمور عند ذلك فقط بل قام أيضاً أحد أعضاء الجهاز الإداري لفريق الفيصلي بالدخول إلي أرض الملعب من أجل تهدئة وإبعاد لاعبي فريق الفيصلي عن حكم المباراة، ثم قام بنفسه بالإعتداء على الحكم إبراهيم نور الدين في أبسط معني لكلمة الغدر بعدما كان قد إبتسم للحكم في الوهلة الأولى مُشيداً بقرارته وذلك بحسب ما قال الحكم إبراهيم نور الدين عقب إنتهاء المباراة، وإليكم لحظة الإعتداء على الحكم عقب تسجيل الهدف الثالث من جانب فريق الترجي الرياضي https://youtu.be/xVaFknvjFNc?t=19 .

وبالرغم من ذلك الإعتداء إلا أن الحكم إبراهيم نور الدين رفض إيقاف المباراة أو حتى إلغائها وأصر على إكمالها رغم الإهانة الشديدة التي تعرض، ولكنه لم يسلم من لاعبي فريق الفيصلي أو من الجماهير الأردنية فعقب إطلاقه صافرة نهاية المباراة قام لاعبوا الفريق الأردني وجماهيرهم بالهجوم عليه بشكل عنيف للغاية وغير أخلاقي وكأنهم مجموعة من أبناء الشوارع وليسوا في ملعب كرة قدم، ولولا تدخل قوات الأمن المصرية لحماية الحكم إبراهيم نور الدين لكانت الكارثة قد حدثت ربما التي لا يتمناها أي أحد في مباراة لكرة القدم، وإليكم الإعتداء على الحكم عقب نهاية المباراة https://youtu.be/fkXACHM5A0g .

وعقب إنتهاء المبارة قام الحكم إبراهيم نور الدين بمداخلة مع الكابتن سيف زاهر على قناة أون سبورت من أجل توضيح ما حصل في المباراة، وفي سياق حديثه أكد الحكم إبراهيم نور الدين أن أهم شئ بالنسبة كان إكمال المباراة حتى نهايتها وعدم إلغائها حتى لا تتعرض سمعة مصر إلي أي ضرر في الوقت الحالي وذلك بالرغم من الإهانة الشديدة التي تعرض لها والإعتداء غير المبرر عليه والتعصب الأعمي من الجانب الأردني، وإليكم مداخلة الحكم إبراهيم نور الدين على قناة أون سبورت https://youtu.be/XZHP92tHpxM .