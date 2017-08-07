لاعب الأهلي السابق يُهاجم ملك الأردن على تويتر

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قام الفرعون المصري محمد ناجي جدو لاعب فريق الأهلي المصري سابقاً ومنتخب مصر بمهاجمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر شبكة التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك عقب التغريدة التي كتبها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عقب نهاية المباراة التي جمعت بين فريق الترجي الرياضي التونسي ونظيره فريق الفيصلي الأردني مساء يوم أمس الأحد، وذلك ضمن الدور النهائي من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي إنتهت على فوز فريق الترجي الرياضي باللقب.

وكتب العاهل الأردني الملك عبد الثاني تغريدة قال فيها: أود تقديم التحية إلي فريق الفيصلي، جهودكم في البطولة تستحق التقدير وتُضاف إلي منجزات الأندية الأردنية، يعطيكم العافية.

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ليأتي بعدها الرد مباشرة من النجم المصري محمد ناجي جدو من خلال تغريدة أخرى قال فيها: مفيش كلمة من فخامة الملك عن الشغب والضرب لحكم المباراة للي حصل من جانب فريقكم.

هذا وكان ملعب الأسكندرية قد شهد مساء يوم أمس الأحد أحداثاً مؤسفة للغاية من جانب فريق الفيصلي وجماهيره الأردنية التي كانت حاضرة في مدرجات الملعب، وذلك بسبب الإعتراض على قرارات حكم المباراة الدولي المصري إبراهيم نور الدين والذي تم الإعتداء عليه بشكل غير أخلاقي تماماً سواء أثناء المباراة أو بعد نهايتها مباشرة.

وكانت بداية المشكلة والأزمة في الشوط الإضافي الأول حينما رفض الحكم إبراهيم نور الدين إيقاف اللعب نتيجة سقوط أحد لاعبي فريق الفيصلي على أرض الملعب مُدعياً الإصابة من أجل تضييع الوقت، ليأتي بعدها مباشرة في ذات الدقيقة الهدف الثالث وهدف الإنتصار لمصلحة فريق الترجي الرياضي، ليتجه بعدها مباشرة جميع عناصر الفيصلي نحو الحكم إبراهيم نور الدين مُعتدين عليه بشكل غير أخلاقي وغير مبرر أيضاً.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الأزمة قد إنتهت لم يحدث ذلك، فعقب إطلاق الحكم إبراهيم نور الدين صافرته مُعلناً نهاية المباراة إتجه نحوه لاعبوا فريق الفيصلي وبعض من أنصارهم وقاموا بالإعتداء من جديد على الحكم إبراهيم نور الدين بشكل غير أخلاقي، ولولا تدخل قوات الأمن المصرية لحماية الحكم لكانت البطولة العربية قد شهدت كارثة حقيقية في ختامها.