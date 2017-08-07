موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس مصر 2017 م

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يستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره فريق المصري البورسعيدي يوم غداً الثلاثاء على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المباراة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل التأهل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة، حيث سيبحث فريق الزمالك عن التأهل للمباراة النهائية للمرة ال 39 في تاريخ المسابقة، أما فريق المصري البورسعيدي فيأمل أن يتواجد في المشهد الختامي لمسابقة كأس مصر للمرة العاشرة في تاريخ المسابقة.

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وستشهد المواجهة حواراً تكتيكياً من طراز رفيع للغاية بين كلاً من الكابتن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك والثنائي التوأم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ومساعده الكابتن إبراهيم حسن، ولا شك أن المباراة ستكون فرصة مثالية لكلاً من الفريقين لإسعاد الجماهير وخاصة بالنسبة لفريق الزمالك والذي تُعد جماهيره غاضبة للغاية عقب الموسم الكارثي الماضي الذي مر به الفريق.

حيث خسر لقب الدوري المصري الممتاز لصالح غريمه التقليدي فريق الأهلي، وليس ذلك فحسب بل إكتفى أيضاً بإحتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب وبالتالي إكتفى بالتأهل في العام المقبل إلي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وإضافة لذلك تم إقصائه من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، وأخيراً تم إقصائه من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م، وهو الأمر الذي أسفر عن إقالة مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو وخاصة بعد التصريحات النارية التي تبادلها مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكان الكابتن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك قد أعلن عن قائمة مكونة من 21 لاعباً من أجل خوض المباراة والتي جائت على النحو التالي: