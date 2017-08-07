موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبي 2017 م

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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم غداً الثلاثاء على الأراضي المقدونية، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر الأوروبي 2017 م بإعتبار الفريق الملكي هو حامل لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم الماضي، وبإعتبار فريق مانشستر يونايتد هو حامل لقب مسابقة الدوري الأوروبي في نسخة الموسم الماضي، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الفوز والظفر بأولى ألقاب الموسم الرسمية وخاصة وأنه يُعد لقب أوروبي، وأيضاً لكونه سوف يُشكل دافعاً معنوياً كبيراً للفريق الفائز من أجل مواجهة التحديات الصعبة التي تنتظره مع مطلع الموسم الحالي، فمن جهته سيخوض الفريق الملكي موقعة كلاسيكو الأرض ذهاباً وإياباً أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة في إطار كأس السوبر الإسباني، أما فريق مانشستر يونايتد فسوف يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة معقدة حينما يستقبل فريق وست هام يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد.

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ولا شك أن المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين كان مفيداً للغاية لهما، فبالنسبة لفريق مانشستر يونايتد فقد حقق الفريق نتائج أكثر من رائعة في جميع مبارياته الودية، وذلك بعكس الفريق الملكي الذي حقق نتائج سيئة للغاية ولكن ذلك الأمر أفاده بشكل كبير جداً حتى يتمكن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي من تصحيح أخطاء فريقه سواء كان ذلك على المستوى الفني أو على المستوى البدني قبيل إنطلاقة المواعيد الرسمية.

هذا وسيدخل الميرنغي المباراة باحثاً عن لقبه الرابع في تاريخ المسابقة، وذلك بعدما فاز باللقب في عام 2002 م على حساب فريق فينورد روتردام الهولندي، وفي عام 2014 م على حساب فريق إشبيلية الإسباني، وفي عام 2016 م على حساب فريق إشبيلية مرة أخرى، علماً بأن الفريق الملكي قد خسر اللقب في عام 1998 م على يد فريق تشيلسي الإنجليزي، وفي عام 2000 م على يد فريق غلطة سراي التركي.

أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق مانشستر يونايتد عن لقبه الثاني في تاريخ المسابقة، حيث سبق له الفوز باللقب في عام 1991 م ريد ستار الصربي، ولكنه خسر اللقب في عام 1999 م على يد فريق لاتسيو الإيطالي، وفي عام 2008 م على يد فريق زينيت الروسي.