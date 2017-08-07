الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن أفضل 11 لاعب في البطولة العربية

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بعد ختام البطولة العربية لكرة القدم التي تم إقامتها في جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين الثاني والعشرين من يوليو الماضي، وحتى السادس من شهر أغسطس الحالي، تم إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم عن قائمة أفضل اللاعبين الذين شاركوا في البطولة العربية لعام 2017 حيث شملت القائمة على أسماء 11 لاعب على مستوى العالم العربي، وخلت القائمة من أسماء لاعبي نادي الزمالك والأهلي المصريين.

وفي ختام البطولة حصل نادي الترجي التونسي على لقب البطولة العربية لكرة القدم في عام 2017، بعد فوزها على نادي الفيصلي الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتم الإعلان عن فوز الترجي التونسي على البطولة.

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وجاء التشكيل أفضل 11 لاعب في البطولة كالآتي، أفضل حارس مرمي هو معتز ياسين من نادي الفيصلي الأردني، وأفضل لاعب دفاع هو خليل شمامي من نادي الترجي التونسي، وأيضا اللاعب على المشاني من نادي الترجي التونسي، واللاعب عدي زهران من نادي الفيصلي الأردني، واللاعب أنيس البدري من نادي الترجي التونسي.

وأفضل لاعب خط وسط هو أيوب مسكومة من نادي الفتح الرباطي المغربي، واللاعب غيلان شعلالي من نادي الترجي التونسي، واللاعب يوسف الرواشدة من نادي الفيصلي الأردني.

أما أسماء أفضل لاعب خط هجوم فكانت كالتالي: اللاعب محمد فوزير من نادي الفتح الرباطي المغربي، واللاعب دومنيك من نادي الفيصلي الأردني، واللاعب أكرم الزوي من نادي الفيصلي الأردني.

والجدير بالذكر أن البطولة العربية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية قد شارك فيها نادي الأهلي المصري ونادي الزمالك المصري، ونادي الهلال السعودي ونادي النصر السعودي، ونادي الفيصلي الأردني، ونادي الوحدة الإماراتي، ونادي حسين داي الجزائري، ونادي النفط من العراق، ونادي الفتح الرباطي من المغرب، ونادي المريخ السوداني، ونادي الترجي التونسي، ونادي العهد من لبنان.

وتم إذاعة مباريات البطولة العربية لكرة القدم لعام 2017 بالمجان على قنوات أون الرياضية وقناة أبو ظبي الرياضية على الهواء مباشرة بدون دفع أي اشتراك شهري، وذلك لحصول أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري وصاحب مجموعة قنوات أون تي في بالحصول على بث لجميع مباريات البطولة العربية لكرة القدم لعام 2017.