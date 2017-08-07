ملخص مباراة برشلونة وشابيكوينسي الودية

Advertisements

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق شابيكوينسي البرازيلي بخمسة أهدف مقابل لا شئ على أرضية ملعب الكامب نو، وذلك في مباراة ودية والتي تأتي في إطار كأس خوان غامبر الودية 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط فريق برشلونة بشكل قوي للغاية على ضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف، وعند الدقيقة السادسة نجح الفريق الكتالوني في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل له الإسباني الواعد جيرارد ديولوفيو أولى الأهداف وسط دفاع ضعيف تماماً من جانب فريق شابيكوينسي مما أكد أن حصيلة فريق برشلونة من الأهداف سوف تكون كبيرة للغاية في هذه المباراة.

Advertisements

وعند الدقيقة الحادية عشر نجح فريق برشلونة في تسجيل هدفه الثاني في اللقاء، وذلك عبر لاعبه الإسباني المخضرم سيرخيو بوسكيتس عقب تسديده لكرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس البرازيلي إلياس من التصدي لها، وعند الدقيقة الثامنة والعشرين أضاف برشلونة ثالث أهدافه في المباراة وهذه المرة عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق برشلونة بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة الخامسة والخمسين تحقق له ما أراد بعدما سجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع، وفي بقية دقائق الفترة الثانية من عمر اللقاء هدأت الأمور قليلاً وخاصة بعد التغييرات العديدة التي أجراها الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة.

ولكن ذلك لم يمنع الفريق الكتالوني من إكمال مهرجان أهدافه، فعند الدقيقة الرابعة والسبعين سجل البديل دينيس سواريز خامس أهداف فريقه، وعند الدقيقة التسعين كاد فريق برشلونة يُسجل هدفه السادس بعدما تحصل على ركلة جزاء نفذها مهاجمه باكو ألكاثير ولكن الحارس تصدى لها بنجاح، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين.

وبذلك يُرسل فريق برشلونة إنذاراً شديد اللهجة إلي غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وذلك قبل مواجهته في موقعة كلاسيكو الأرض في الأسبوع المقبل ذهاباً وإياباً في إطار كأس السوبر الإسباني، حيث تُقام موقعة الذهاب في اليوم الثالث شهر من شهر أغسطس الحالي على أرضية ملعب الكامب نو، فيما تُقام موقعة الإياب في اليوم السادس عشر من الشهر ذاته على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.