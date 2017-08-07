مهاجم موناكو الواعد على مشارف الإنتقال إلي باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن فريق باريس سان جيرمان بات قريباً للغاية من تحطيم رقم قياسي أخر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال إقتراب تعاقده مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني وهي القيمة المالية التي حددها نادي موناكو مقابل التخلي عن لاعبه الواعد في الصيف الحالي.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن المهاجم الواعد كيليان مبابي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل الإنتقال إلي صفوفه في الأيام القليلة القادمة، وخاصة أيضاً بعدما أعطت له إدارة نادي موناكو الضوء الأخضر للرحيل نظراً لرغبته في ذلك الأمر، علماً بأن نادي باريس سان جيرمان كان قد حطم كل الأرقام القياسية في يوم الخميس الماضي، وذلك بعدما أعلن رسمياً عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من فريق برشلونة الإسباني.

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علماً بأن قيمة الصفقة قد وصلت إلي مبلغ 222 مليون يورو وهي التي كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد النجم البرازيلي نيمار مع الفريق الكتالوني، ولكن السؤال يكمن الآن في كيفية تمكن إدارة نادي باريس سان جيرمان من دفع مبلغ أخر كبير في صفقة أخرى قياسية وذلك في حالة إتمامها بنجاح دون خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

فالنادي الباريسي وحتى هذه اللحظة من الميركاتو الصيفي الحالي لم يتخلى عن أي لاعب من صفوف فريقه حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة، مما يُثير الكثير من الشكوك حول فريق العاصمة الفرنسية باريس ومدى قدرته على عدم خرق قانون اللعب المالي النظيف وخاصة في حالة الظفر بخدمات المهاجم كيليان مبابي، وهو الأمر الذي قد يُعرضه إلي حرمانه من التعاقدات لفترة طويلة بالإضافة إلي تغريمه مادياً في حالة وجد الإتحاد الدولي لكرة القدم أي ثغرة في الأمور المالية لنادي باريس سان جيرمان في الفترة القادمة.