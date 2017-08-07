كلوب وكوتينيو يُغلقان الباب نهائياً في وجه برشلونة

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي والبرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب فريق الريدز قد أغلقا الباب بشكل نهائي في وجه فريق برشلونة الإسباني، والذي يُحاول بدوره أن يتعاقد مع النجم فيليبي كوتينيو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بأي وسيلة ممكنة.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن المدرب الألماني يورغن كلوب قد واصل إصراره على رفض فكرة التخلي عن النجم فيليبي كوتينيو في الصيف الحالي بشكل قاطع مهما وصل سعره، وذلك لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في صفوف فريق ليفربول وخاصة لما ينتظر الفريق من تحديات في غاية الصعوبة في الموسم الحالي.

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ومن جهته أكد البرازيلي فيليبي كوتينيو أنه لا يُمانع الإنتقال إلي صفوف فريق برشلونة، ولكن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي موافقة إدارة ناديه ليفربول ومدربه يورغن كلوب على ذلك الأمر، مما يعني بنسبة كبيرة للغاية أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لن يرحل عن قلعة أنفيلد رود في الصيف الحالي وذلك لآن ناديه يرفض من الأساس فكرة رحيله عنه في الفترة الحالية، علماً بأن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أكدت أن نادي برشلونة سوف يُقدم عرضاً ضخماً إلي نادي ليفربول تصل قيمته إلي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وبذلك تتواصل معاناة نادي برشلونة والتي بدأت منذ يوم الخميس الماضي حينما قرر نجمه البرازيلي نيمار جونيور الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني والإنتقال إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو والتي كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقده مع النادي الكتالوني.

وهو الأمر الذي وضع نادي برشلونة في أزمة كبيرة للغاية لعدم تمكنه من التعاقد مع البديل المناسب للنجم البرازيلي نيمار، وذلك بالرغم من أنه يمتلك الآن المال الوفير من أجل إستقطاب أي لاعب مهما كان إسمه، إلا أن إدارة نادي برشلونة فشلت تماماً في التعاقد مع أي نجم من النجوم التي تناولت وسائل الإعلام أسمائها في الأونة الآخيرة.