مدافع ساوثهامبتون يطلب رسمياً من إدارة ناديه السماح له بالرحيل

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أصدر المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون بياناً رسمياً أكد فيه على رغبته الكبيرة في الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار بحثه عن تحدي جديد وخاصة في ظل العروض المُغرية التي تم تقديمها له من جانب كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز كفريق ليفربول وفريق تشيلسي وأيضاً فريق مانشستر سيتي.

ومن جهتها كانت إدارة نادي ساوثهامبتون قد رفضت منذ أسبوعين تقريباً التفاوض مع نادي ليفربول، والذي كان قريباً للغاية من حسم الصفقة وخاصة في ظل رغبة المدافع فيرجيل فان دايك نفسه في الإنتقال إلي قلعة أنفيلد رود بعدما أقنعه المدرب الألماني يورغن كلوب بالإنضمام إليه في الموسم الحالي، ولكن وعقب رفض إدارة نادي ساوثهامبتون إتمام الصفقة قرر المدافع فيرجيل فان دايك مقاطعة التدريبات الجماعية لفريقه، وليس ذلك فحسب بل تغيب أيضاً عن معسكر فريق ساوثهامبتون الصيفي تحضيراً لإنطلاقة الموسم الحالي 2017 – 2018 م.

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وقال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في بيانه أيضاً بأنه منذ 6 أشهر قد بدأ الحديث مع إدارة ناديه وأعرب لهم عن رغبته في الرحيل عن صفوف فريق ساوثهامبتون، وليس ذلك فحسب بل تحدث أيضاً مع الفرنسي كلود بويل مدرب فريق ساوثهامبتون السابق والأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو مدرب فريق ساوثهامبتون الحالي، وأكد لهم جميعاً رغبته في الرحيل وخوض تجربة إحترافية جديدة مع نادي أخر والبحث عن تحديات أخرى.

كما أضاف أيضاً المدافع فيرجيل فان دايك في بيانه بأنه شخص طموح للغاية ويرغب في المشاركة في المسابقات الأوروبية مع أحد الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية، وأيضاً المنافسة على الألقاب في كل موسم وهو الأمر الذي لا يجده بكل تأكيد مع فريق ساوثهامبتون.

وفي سياق البيان أيضاً أكد فيرجيل فان دايك بأنه مُحبط للغاية من إدارة نادي ساوثهامبتون، وذلك بعدما أعلنت الإدارة بشكل مفاجئ بأنها لن تقوم ببيع لاعبها الهولندي في الصيف الحالي، وذلك بالرغم من أن نادي ليفربول قد أكد بأنه على إستعداد تام لدفع مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني مقابل الظفر بخدمات المدافع فيرجيل فان دايك.