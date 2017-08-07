برشلونة يرفض عرض مانشستر يونايتد ويُقرر الإبقاء على لاعبه الواعد

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني قد رفض عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 36 مليون جنيه إسترليني، والذي كان قد تم تقديمه من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك رغبة منه في التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني الواعد سيرجي روبيرتو لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن رفض إدارة نادي برشلونة العرض جاء بناءً على رغبة الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة، والذي إتخذ قراره النهائي بالإبقاء على اللاعب الواعد ضمن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم الحالي، وخاصة لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية كبيرة وأيضاً لمرونته التكتيكية الكبيرة، حيث يستطيع الإسباني سيرجي روبيرتو أن يلعب في 4 مراكز مختلفة على أرض الملعب.

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حيث يُعتبر مركزه الأساسي هو لاعب في خط وسط الميدان، وإضافة لذلك فإنه يستطيع أن يلعب في مركز الجناح الأيمن في وسط الميدان أيضاً، أو اللعب في مركز الظهير الأيمن والذي كان يشغله بشكل دائم في الموسم الماضي، كما أنه يستطيع أيضاً أن يلعب في مركز الظهير الأيسر بدرجة أقل في حالة إحتاجه المدرب في الأوقات العصيبة والتي يكون فيها بقية العناصر في نفس المركز قد تعرضت إلي الإصابة.

ومع كل هذه المميزات فإن النادي الكتالوني لن يقوم بكل تأكيد بالتخلي عن لاعبه الواعد مهما وصل سعره في سوق الإنتقالات، وخاصة بعدما رحل عن الفريق في نهاية الأسبوع الماضي النجم البرازيلي نيمار جونيور، والذي تعاقد رسمياً مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في صفقة خيالية عُرفت بصفقة القرن بعدما وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، علماً بأن هذه القيمة كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد النجم البرازيلي نيمار مع الفريق الكتالوني.

هذا ولا يُعد فريق مانشستر يونايتد هو الوحيد الذي كان يرغب في التعاقد مع الإسباني الواعد سيرجي روبيرتو، حيث كان يتصارع عليه أيضاً كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق موناكو الفرنسي، ولكن الرفض بشكل قاطع كان هو الرد النهائي من جانب إدارة نادي برشلونة.