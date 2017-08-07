رئيس نادي برشلونة يصب كامل غضبه على النجم البرازيلي نيمار

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أعرب جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن غضبه الشديد من النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق برشلونة سابقاً، وذلك بسبب الطريقة التي رحل بها النجم البرازيلي نيمار من نادي برشلونة بإتجاه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكداً في الوقت ذاته أن قرار الرحيل كان عائداً إلي نيمار نفسه وليس لإدارة النادي والتي أرادت بقائه في صفوف الفريق الكتالوني.

وفي سياق حديثه أيضاً أكد جوزيب ماريا بارتوميو بأن نادي برشلونة قد حاول بكل الطرق إقناع النجم البرازيلي نيمار بالبقاء في صفوف النادي، ولكنه رفض البقاء في نهاية المطاف وخاصة بعدما تمكن نادي باريس سان جيرمان من دفع قيمة الشرط الجزائي والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو، مؤكداً في الوقت ذاته أن نادي برشلونة قد أرسل تقريراً إلي الإتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل فتح تحقيق حول الصفقة.

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وإضافة لذلك أشار جوزيب ماريا بارتوميو إلي أن النجم البرازيلي نيمار قد أصبح جزءاً من الماضي الآن ولا يجب على أحد في النادي أن يُفكر فيه، مؤكداً أيضاً أن نيمار لم يكن واضحاً مع إدارة النادي في الأونة الآخيرة وأخفى نواياه حتى أخر وقت قبل رحيله، كما أضاف أيضاً رئيس نادي برشلونة أن إدارة النادي الكتالوني كانت تعلم جيداً أن إحتمالية رحيل النجم البرازيلي نيمار عن صفوف النادي كانت كبيرة ولذلك قامت الإدارة برفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وفي إطار البحث عن البديل المناسب للنجم البرازيلي نيمار قال جوزيب ماريا بارتوميو أن إدارة النادي لا تزال تبحث حتى هذه اللحظة عن البديل، مُشيراً في الوقت ذاته أن الإدارة سوف تتعامل مع المبلغ الذي حصلت عليه من صفقة نيمار بحرص شديد وبحكمة أيضاً ولن تتسرع أبداً في إختيار العناصر الجديدة.

وفي ختام حديثه مع روابط مشجعي برشلونة اليوم الأثنين أكد الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو بأن نادي برشلونة أكبر من أي لاعب مهما كان إسمه لآن عمر النادي 118 عاماً، مؤكداً أن الوفاء الحقيقي والإخلاص للنادي يظهر دائماً من لاعبين كبار مثل الثنائي ليونيل ميسي وأندريس إنييستا.