لاعب برشلونة يقترب من الرحيل إلي الدوري التركي

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ذكرت تقارير صحفية تركية أن النجم التركي المخضرم أردا توران لاعب فريق برشلونة الإسباني حالياً بات في طريقه إلي الإنتقال إلي صفوف فريق غلطة سراي التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة على أن تصل قيمة الصفقة إلي مبلغ 2,2 مليون جنيه إسترليني فقط.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح سيكون بذلك النجم التركي أردا توران قد تخلص من معاناته التي عاشها رفقة فريق برشلونة، وذلك منذ أن إنتقل إليه في صيف عام 2015 م قادماً من صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني في صفقة وصلت قيمتها حينها إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، ولكن التركي أردا توران صاحب ال 30 عاماً لم يتمكن من إثبات نفسه تماماً تحت قيادة المدرب السابق للبارسا لويس إنريكي مما جعله حبيساً لمقاعد البدلاء بشكل دائم وهو الأمر الذي أفقده الكثير من قدراته سواء الفنية أو البدنية.

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وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى تماماً إلي طموحات وتطلعات النجم التركي أردا توران، وخاصة وأن ذلك قد أبعده أيضاً عن صفوف المنتخب التركي طوال الفترة الماضية، ويبقى هدفه الرئيسي في الموسم الحالي هو أن يلعب بصفة أساسية على مدار الموسم بأكمله سواء مع فريق برشلونة أو مع أي فريق أخر، حتى يتمكن من أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده تركيا في حالة تأهل المنتخب التركي إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

وبالرغم من تواجد النجم التركي أردا توران رفقة فريق برشلونة طوال فترة المعسكر الصيفي للفريق الكتالوني منذ إنطلاقه وحتى الآن، إلا أنه يبدو أن الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الجديد لا يرغب أيضاً في خدماته اللاعب التركي، ولعل أبرز دليل على ذلك هو عدم إعتماده عليه بشكل كبير في المباريات الودية والتي كان أخرها اليوم الأثنين، والتي جمعت الفريق الكتالوني بفريق شابيكوينسي البرازيلي وإنتهت على وقع فوز البارسا بخمسة أهداف مقابل لا شئ.