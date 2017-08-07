ريال مدريد يدخل في صراع قوي مع غريمه برشلونة من أجل نجم يوفنتوس

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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الصراع بات كبيراً للغاية بين الغريمين فريق ريال مدريد وفريق برشلونة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني الواعد باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إنتداب النجم باولو ديبالا أصبح ضرورياً لكلاً من الفريقين، فمن جهة فريق ريال مدريد يُحاول الفريق الملكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان تدعيم خطوطه الأمامية، وخاصة بعدما رحل كلاً من المهاجم ماريانو دياز إلي صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي، والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 80 مليون يورو، مما يجعل الفريق الملكي في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم أخر إضافي للفرنسي المخضرم كريم بنزيمة أو صانع ألعاب.

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أما على الجانب الآخر فتبدو حاجة فريق برشلونة للتعاقد مع النجم باولو ديبالا أكثر بكثير من غريمه الميرنغي، وخاصة بعدما رحل عن الفريق الكتالوني نجمه البرازيلي نيمار جونيور والذي إنتقل بشكل رسمي في يوم الخميس الماضي إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة تاريخية عُرفت بصفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو.

وبالرغم من أن الفريق الكتالوني أصبح يمتلك المال الوفير في الوقت الحالي، إلا أنه يجد صعوبة بالغة في توفير البديل المناسب لنجمه السابق البرازيلي نيمار، فعلى الرغم من الأسماء الكثيرة التي تم طرحها على طاولة المفاوضات مثل الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والبرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي، إلا أن إدارة نادي برشلونة لم تتمكن حتى الآن من التعاقد مع أي نجم منهم في ظل رفض جميع أنديتهم التفاوض من الأساس.

هذا وكان النجم باولو ديبالا قد ساهم بشكل كبير في فوز فريقه يوفنتوس في الموسم الماضي بكلاً من لقب الدوري الإيطالي ولقب كأس إيطاليا، علماً بأنه كان أيضاً قريباً من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لولا خسارة المباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.