كونتي يُبدي رغبته في تعزيز خطوطه الدفاعية قبل نهاية الشهر الحالي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي لا يزال يرغب في تعزيز خطوطه الدفاعية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب الثغرات التي وجدها عليه في مباراة الدرع الخيرية الإنجلزية والتي جمعته بجاره اللندني فريق أرسنال يوم الأحد الماضي، والتي إنتهت على وقع فوز فريق أرسنال بواقع ركلات الترجيح.

ويُدرك المدرب أنطونيو كونتي جيداً بأن الوقت لا يزال أمامه من أجل التعاقد مع مدافعين جدد في الفترة المقبلة، حيث يقفل الميركاتو الصيفي أبوابه مع نهاية شهر أغسطس الحالي وفي حالة أراد فريق تشيلسي أن يستمر في المنافسة في الموسم الحالي على جميع الألقاب الممكنة فعليه تقوية خط دفاعه بشكل أساسي قبل خط هجوم، وخاصة وأن فريق البلوز قد عاد من جديد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن نسخة الموسم الماضي.

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هذا وقد أشارت التقارير أيضاً إلي أن المدرب أنطونيو كونتي يرغب تحديداً في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، والظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مما يُحتم على الروسي رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي الإستعداد لإنفاق مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني تقريباً، حيث وصل سعر المدافع فيرجيل فان دايك إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، فيما وصل سعر الظهير الأيمن سيرج أورييه إلي مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني.

علماً بأن فريق تشيلسي قد تعاقد حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مع 4 لاعبين، وهم الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، والمهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، حيث قام النادي اللندني بصرف قرابة مبلغ 160 مليون جنيه إسترليني على تعاقداته الجديدة.

وينتظر فريق تشيلسي العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي، ويأتي على رأسها ضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز.