موعد مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر 2017 م

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره فريق سموحة يوم غداً الأربعاء على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الأهلي المواجهة باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل ضمان التأهل إلي الدور النهائي من عمر المسابقة، وذلك في إطار سعيه لتحقيق الثنائية المحلية عقب فوزه بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2016 – 2017 م، والذي فاز به المارد الأحمر للمرة ال 39 في تاريخه عن جدارة وإستحقاق دون أن يتلقى أي هزيمة في 34 مباراة على التوالي.

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ولكن ومن جهة أخرى سيُحاول فريق الأهلي مصالحة جماهيره بعدما تم إقصاء الفريق من الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية 2017 م على يد فريق الفيصلي الأردني، والذي فاز على المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شئ علماً بأنه قد فاز عليه أيضاً في دور المجموعات بهدف وحيد مقابل لا شئ.

لذا تبدو الفرصة مثالية للغاية للمارد الأحمر من أجل التتويج بلقب مع نهاية الموسم، وخاصة وأنه سوف يكون أفضل طريقة لفريق الأهلي من أجل التحضير لإستئناف مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م، حيث تنتظره مواجهة في غاية الصعوبة في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة ستجمعه بنظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بطل البطولة العربية للأندية، علماً بأن موقعة الذهاب سوف تُقام على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية في شهر سبتمبر الحالي، فيما تُقام موقعة الإياب على أرضية ملعب رادس في الشهر ذاته.

ومن أجل خوض مباراة سموحة قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بتحديد قائمة مكونة من 23 لاعباً والتي ضمت كلاً من:-