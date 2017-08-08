موعد مباراة ميلان وريال بيتيس الودية

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يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني اليوم يوم غداً الأربعاء، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م والذي ينطلق بدوره في شهر أغسطس الحالي في جميع أنحاء القارة الأوروبية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المباراة بحثاً عن تحقيق الفوز دون سواه بالرغم من الطابع الودي للمواجهة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم تُحتم على كلاهما الإستعداد بأفضل صورة ممكنة للتحديات الصعبة وخاصة بالنسبة لفريق ميلان، والذي كان أبرز نادي على مستوى الميركاتو الصيفي الحالي مما يضع عليه الكثير من الضغوط من أجل العودة من جديد للفوز بالألقاب.

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وكان فريق الروسونيري قد تعاقد مع العديد من الأسماء البارزة في الصيف الحالي مثل المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، والمدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني، والظهير الأيمن الإيطالي أندريا كونتي قادماً من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي، والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني.

وإضافة لذلك متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي قادماً من صفوف فريق أتالانتا، ومتوسط الميدان الأرجنتيني لوكاس بيليا قادماً من صفوف فريق لاتسيو الإيطالي، وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو بوريني قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي، والمهاجم البرتغالي الواعد أندري سيلفا قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي.

وبذلك ترتقي آمال فريق ميلان وجماهيره في الموسم الحالي ليُصبح هدفهم ليس فقط هو العودة من جديد والتأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وإنما المنافسة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي وعلى رأسها بكل تأكيد لقب الدوري الإيطالي، وإضافة لذلك أيضاً محاولة التتويج بلقب الدوري الأوروبي من أجل إعادة البسمة لجماهير الروسونيري والتي غابت عنها منذ أن فاز الفريق بلقب الدوري الأيطالي مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.