ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبي 2017 م

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حقق فريق ريال مدريد الإسباني لقب كأس السوبر الأوروبي 2017 م عقب فوزه على حساب منافسه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فيليب الثاني بمدينة سكوبيه عاصمة جمهورية مقدونيا.

وفي شوط المباراة الأول حاول الفريق الملكي أن يفرض سيطرته على اللقاء، وفي المقابل بدا فريق مانشستر يونايتد هادئاً وحذراً بعض الشئ خوفاً من تلقي هدف بشكل مُبكر والذي من شأنه سيجعل المباراة أكثر صعوبة عليه، وعند الدقيقة السادسة عشر كاد الميرنغي يتمكن من إفتتاح التسجيل بعدما سدد لاعبه البرازيلي كاسيميرو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمت الفريق الملكي من أولى أهدافه.

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وعند الدقيقة الرابعة والعشرين نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر البرازيلي كاسيميرو ليُزيد من الضغوطات على فريق مانشستر يونايتد، وفي الدقائق المتبقية من عمر الفترة الأولى من عمر اللقاء لم يتغير الوضع كثيراً حيث إستمر الفريق الملكي مُسيطراً على مُجريات الأمور في مقابل بعض المحاولات الفاشلة من جانب فريق مانشستر يونايتد، لينتهي الشوط في نهاية المطاف على وقع تقدم بطل أوروبا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك المهاجم الواعد ماركوس راشفورد بدلاً من جيسي لينغارد على أمل أن يتدارك فريقه التأخر على مستوى النتيجة بشكل سريع قبل فوات الأوان.

وعند الدقيقة الثامنة والأربعين كاد الفريق الملكي يحسم الأمور بهدف ثاني، وذلك بعدما سدد لاعبه توني كروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس دافيد دي خيا أبعدها للخارج بنجاح وأبقى على آمال فريقه، ولكن ذلك لم يستمر طويلاً فعند الدقيقة الثانية والخمسين حسم الفريق الملكي الأمور بشكل كبير بعدما سجل له الإسباني إيسكو الهدف الثاني وسط دفاع تائه تماماً من جانب فريق مانشستر يونايتد.

وعند الدقيقة الثانية والستين تمكن فريق مانشستر يونايتد من العودة مجدداً في أجواء اللقاء، وذلك بعدما سجل له المهاجم روميلو لوكاكو أولى الأهداف مُقلصاً الفارق لفريقه، وكردة فعل أجرى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد 3 تغييرات متتالية على تشكيلة فريقه، حيث أشرك كلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، ولكن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على النتيجة النهائية للمباراة ليحصد بذلك الميرنغي أولى ألقابه الرسمية في الموسم الحالي.