أرسنال يواجه إحتمالية الفشل في إمكانية تعاقده مع نجم موناكو الواعد

Advertisements

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي يواجه إحتمالية الفشل في التعاقد مع الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من أن إدارة نادي أرسنال قد توصلت إلي إتفاق نهائي مع اللاعب الفرنسي حول بنود عقده الشخصية وراتبه الأسبوعي على أن تصل قيمة الصفقة حوالي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

ولكن المشكلة الحقيقية الآن والعائق الذي يُعرقل الصفقة هي إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف فريق موناكو في الصيف الحالي، وبالتالي فإن إدارة نادي موناكو لن تقوم حينها بالتفريط في نجمها الآخر توماس ليمار مهما وصل سعره، حتى لا يُصبح فريق الإمارة ضعيفاً للغاية في الموسم الحالي والذي سيُحاول فيه الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الفرنسي.

Advertisements

ومن جهة المهاجم كيليان مبابي فيبدو أنه بات قريباً للغاية من مغادرة النادي في الأيام القليلة القادمة، وخاصة بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية إلي أن اللاعب نفسه طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك نظراً للعديد من العروض المُغرية التي تم تقديمها له حتى الآن من عمالقة القارة الأوروبية، وعلى رأسها كلاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني ونادي برشلونة الإسباني.

وبالتالي فإن فريق أرسنال ومدربه الفرنسي أرسين فينغر سيكون عليهما البحث بشكل سريع عن حلول بديلة قبل نهاية شهر أغسطس الحالي والتي يُغلق فيها باب سوق الإنتقالات الحالية، علماً بأن نادي أرسنال لم يتعاقد حتى الآن سوى مع الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك قادماً من صفوف فريق شالكة الألماني، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

هذا وينتظر فريق أرسنال العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي، ويأتي على رأس تلك التحديات ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وإضافة لذلك محاولة التتويج بجميع الألقاب الممكنة مثل كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي، علماً بأنه قد فاز في مطلع الأسبوع الحالي بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية أولى ألقاب الموسم الرسمية.