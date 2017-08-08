الصراع يعود من جديد بين أفضل مدربي العالم على لقب البريمرليغ

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سيشهد يوم الجمعة المقبل والموافق اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي عودة الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، وذلك في الموسم الجديد 2017 – 2018 م ليعود معه المنافسة مجدداً بين أفضل مدربي العالم من أجل تحقيق اللقب في نهاية المطاف، ومنذ الموسم الماضي يعيش الدوري الإنجليزي الممتاز إنتعاشة كبيرة للغاية على جميع الأصعدة، وخاصة بعدما قامت كبار أندية البريمرليغ بالتعاقد مع الأسماء اللامعة سواء على مستوى التدريب أو على مستوى اللاعبين.

ففريق تشيلسي حامل لقب الموسم الماضي كان قد تعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في الصيف الماضي، أما فريق مانشستر يونايتد فكان قد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما كان فريق مانشستر سيتي قد تعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، علماً بأن فريق ليفربول كان قد تعاقد قبلها ب 6 أشهر فقط مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

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وهو الأمر الذي أشعل المنافسة بين كبار البريمرليغ وخاصة في ظل تواجد أيضاً كلاً من الفرنسي أرسين فينغر كمدرباً لفريق أرسنال، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو كمدرباً لفريق توتنهام هوتسبير، ليُصبح التنافس شديداً للغاية بين 6 من أفضل مدربي العالم وبالرغم من أن الموسم الماضي لم يشهد التنافس القوي بين جميعهم، إلا أن ذلك الأمر من المتوقع أن يحدث في الموسم الحالي بعدما تعاقد جميع كبار البريمرليغ مع لاعبين كبار من طراز رفيع.

فالبطل فريق تشيلسي تعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر ومتوسط الميدان الفرنسي تيموي باكايوكو والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا، أما فريق مانشستر يونايتد فقد تعاقد مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف ومتوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما كان فريق مانشستر سيتي الأكثر إنفاقاً بتعاقده مع الحارس البرازيلي إيدرسون والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا، بينما تعاقد فريق أرسنال مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، أما فريق ليفربول فقد تعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح.

ولكن الأمر لن يقتصر على ذلك فحسب فلا تزال هناك 3 أسابيع على غلق باب سوق الإنتقالات الحالية.