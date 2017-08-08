تشيلسي يضع ضمن أولوياته التعاقد مع نجم أخر من موناكو

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الفرنسي الواعد جبريل سيديبي لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي والذي يُحاول أن يقوم بتعزيز خطوطه الدفاعية قبل أن يغلق الميركاتو الصيفي أبوابه مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

ويأتي ذلك بالرغم من أن الفرنسي جبريل سيديبي كان قد جدد عقده في شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2017 م مع فريقه موناكو حتى صيف عام 2021 م، إلا أن إصرار المدرب أنطونيو كونتي على الظفر بخدماته يُعد كبيراً للغاية وخاصة عقب الثغرات الدفاعية الفادحة التي وجدها على فريقه في خلال مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية والتي خسرها على يد جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت يوم أمس الأثنين إلي المدرب أنطونيو كونتي يرغب أيضاً في التعاقد مع المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، مما يؤكد على رغبة المدرب أنطونيو كونتي في المنافسة على جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي رفقة فريقه تشيلسي.

حيث ينتظر فريق تشيلسي العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي، ويأتي على رأس تلك التحديات ضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من أن فريق البلوز يُدرك جيداً أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة، وذلك نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة على اللقب في الوقت الحالي.

وإضافة لذلك سيكون الفريق اللندني مُطالباً بضرورة المنافسة أيضاً على لقب دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعدما غاب الفريق عن المسابقة في نسخة الموسم الماضي علماً بأنه لم يتمكن من تحقيق لقب المسابقة الأعرق على مستوى القارة الأوروبية سوى مرة واحدة فقط والتي كانت في عام 2012 م، ولا شك أن خسارة فريق تشيلسي لقب الدرع الخيرية الإنجليزية في إنطلاقةالموسم الحالي تُعد إنذاراً شديد اللهجة للفريق اللندني في بقية مشواره في جميع مسابقات الموسم سواء المحلية أو الأوروبية.