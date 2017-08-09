برشلونة يواصل إصراره على ضم صانع ألعاب ليفربول

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق برشلونة الإسباني لا يزال يواصل إصراره على التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المحتمل أن تصل قيمتها إن تمت بنجاح إلي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهتها كانت إدارة نادي برشلونة قد تحركت بشكل رسمي يوم أمس الثلاثاء بعدما أرسلت مندوبين عن النادي إلي العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك من أجل بدء المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة نادي ليفربول وتقديم العرض الرسمي ليهم، على أمل الحصول على موافقة النادي الإنجليزي قبيل نهاية الأسبوع الحالي حتى يتمكن البرازيلي فيليبي كوتينيو من المشاركة رفقة الفريق الكتالوني في كأس السوبر الإسباني.

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حيث سيواجه فريق برشلونة غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في إطار كأس السوبر الإسباني ذهاباً وإياباً خلال الأسبوع المقبل، حيث تُقام موقعة الذهاب على أرضية ملعب الكامب يوم الأحد المقبل والموافق اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي، فيما تُقام موقعة الإياب على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم الأربعاء المقبل والموافق اليوم السادس عشر من الشهر الحالي أيضاً.

ولكن وفي الوقت تُدرك إدارة نادي برشلونة جيداً أن هناك إحتمال كبير لفشل التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو في الصيف الحالي، وخاصة بعدما أكد اللاعب نفسه بأنه لن يرحل عن قلعة أنفيلد رود بطريقة غير ودية أي بمعنى أنه يجب الحصول على موافقة ناديه بشكل أساسي وأيضاً تكون جماهير النادي راضية عن إتمام الصفقة، وهو الأمر الذي لا يُتوقع أن يحدث على الإطلاق حيث أكدت إدارة نادي ليفربول بأنها لن تتخلى عن لاعبها البرازيلي بأي ثمن.

وجاء ذلك بناءً على رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول والذي أكد بدوره في أكثر من مناسبة خلال معسكر فريقه الصيفي، بأن البرازيلي فيليبي كوتينيو ليس للبيع تماماً وذلك لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في صفوف فريق ليفربول، ونظراً لآن الفريق يحتاجه بشكل كبير في الموسم الحالي بسبب التحديات الصعبة التي تنتظر فريق ليفربول سواء محلياً أو أوروبياً.