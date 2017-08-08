المصرى يقضى على امال الزمالك فى التأهل لنهائى كاس مصر لأول مرة منذ 19 عاماً

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استطاع فريق النادى المصرى أن ينهى على أمال نادى الزمالك فى الصعود للمباراة النهائية لكأس مصر وكان سيناريو المباراة يسير فى اتجاه النادى المصرى بعد ان استطاع “علي جبر” مدافع الزمالك في القضاء على اول هجمة خطيرة لصالح النادى المصرى عن طريق اللاعب “إسلام عطية” في الدقيقة 4.

واستطاع الزمالك ان يستحوذ على الكرة في الدقائق الـ10 الأولى لكن بدون أى فاعلية تذكر على مرمى المصري.

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وفي الدقيقة 15، عاد استحواذ المصري على الكرة، وتلقى إسلام عطية كرة رائعة ليمررها لمحمد الشامي الذي سددها ضعيفة في يد الشناوي.

وسيطرت حالة من الهدوء على المباراة بعد مرور 25 دقيقة، بدون تسجيل اي خطورة على مرمى الشناوي او بوسكا.

وفى الدقيقة 32 استطاع محمد الشامي لاعب المصرى أن يمرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء لعبدالله جمعة، لكن الشناوي نجح في إنهاء الهجمة باستخلاص الكرة .

وحاول أحمد جمعة مهاجم المصري تهديد مرمى الزمالك بتسديدة من الجانب الأيسر، لكن ذهبت بعيدة عن المرمى.

وأهدر باسم مرسي أخطر فرص الزمالك في الدقيقة 50، بعدما سدد كرة اصطدمت بمدافع المصري داخل منطقة الجزاء لتخرج ركنية.

وتوقف اللعب فى الدقيقة بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، لكنه تراجع فى قراره بعد أن عاد لسؤال المساعد.

بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية عدم وجود اي لمسة يد من جانب مدافع المصري داخل منطقة الجزاء، ونتج عن اعتراض”شيكابالا” قائد الزمالك على حكم المباراة حصوله على بطاقة بسبب هذا الاعتراض.

وبعدها مباشرة وقعت مناوشات بين اللاعبين، وحصل “على جبر” على بطاقة صفراء بعد أن قام بعرقلة إسلام عطية بعنف، ليسقط لاعب المصري على الأرض.

وأهدر “أحمد جمعة| فرصة تسجيل الهدف الأول للمصري في الدقيقة 82 بعدما استقبل عرضية أرضية من محمد حمدي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 85 احتسب محمود عاشور حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المصري بعد ان قام أحمد توفيق لاعب الزمالك بعرقلة لاعب المصري، ويسجل عبدالله جمعة الكرة ليحرز اول اهداف النادى المصرى.

وشهدت الدقيقة 93 مناوشات و اعتراضات من لاعبي الزمالك ومطالبات بالحصول على ركلة جزاء بعد أن أطاح لاعب المصرى “احمد جمعة” بشيكابالا من داخل منطقة فى لقطة إحرازه هدف التعادل .

وفي الدقيقة 96، سجل عبدالله بيكا هدف المصري الثاني، بعد هجمة مرتدة استغل فيها لاعبى المصرى تقدم لاعبي الزمالك.

ليتأهل المصري لنهائي بطولة كأس مصر على حساب الزمالك الذى على مدار الفترة الماضية من تكرار التخبط فى المستوى الفنى.