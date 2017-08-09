ساوثهامبتون يُكمل تعاقده رسمياً مع متوسط ميدان يوفنتوس

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أكمل نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مساء يوم أمس الثلاثاء تعاقده رسمياً مع متوسط الميدان الغابوني ماريو ليمينا قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 13,5 مليون جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة 5 أعوام كاملة سوف يقضيها اللاعب الغابوني الواعد في قلعة سانت ماري.

وكان اللاعب الغابوني قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة يوم أمس الثلاثاء أيضاً ومن ثم تقديمه بعدها رسمياً إلي وسائل الإعلام، لينضم اللاعب مباشرة إلي تدريبات فريقه الجديد إنطلاقاً من اليوم الأربعاء وذلك إستعداداً لإنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سينطلق بشكل رسمي مع مطلع الأسبوع المقبل.

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هذا وقد جاء التعاقد مع الغابوني ماريو ليمينا بناءً على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو مدرب فريق ساوثهامبتون الجديد، والذي يُحاول أن يقوم بدوره بتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر اللازمة حتى يتمكن الفريق من تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، والتي يأتي على رأسها ضرورة العودة من جديد إلي المسابقات الأوروبية وتحديداً مسابقة الدوري الأوروبي وذلك نظراً لصعوبة خطف مقعد الأربعة الكبار في البريمرليغ والمؤهل بدوره إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا بسبب قوة بقية الأندية المنافسة عنه بشكل كبير للغاية.

وعقب توقيعه للعقد مباشرة أعرب الغابوني ماريو ليمينا عن سعادته البالغة بالتعاقد مع نادي ساوثهامبتون، كما أشاد أيضاً بمشروع نادي ساوثهامبتون كثيراً وأكد على أنه العرض الوحيد الذي لفت نظره وإهتم به خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان الغابوني ماريو ليمينا قد حقق رفقة فريقه السابق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في أخر موسمين وأيضاً لقب كأس إيطاليا في أخر موسمين، مما يجعل اللاعب يتمتع بالخبرة الكافية من أجل مساعدة فريق ساوثهامبتون في الموسم الحالي، وذلك بالرغم من أن ماريو ليمينا لم يُشارك كثيراً رفقة فريق السيدة العجوز وكان حبيساً لمقاعد البدلاء في معظم الأوقات.

وبكل تأكيد لن يرغب ماريو ليمينا في تكرار ذلك الأمر مع فريق ساوثهامبتون، وذلك بسبب رغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده الغابون في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م ولكن ذلك يعتمد أولاً على تأهل المنتخب الغابوني من عدمه للمونديال.