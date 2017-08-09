مدافع توتنهام يدخل ضمن دائرة إهتمامات تشيلسي في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر الإنجليزي داني روز لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويأتي ذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي وخاصة بعدما فشل الفريق اللندني في التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي الواعد أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي تشيلسي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش مستعدة لكي تدفع مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات اللاعب داني روز، ولكن المشكلة التي سيواجهها نادي تشيلسي أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير قد أكدت في أكثر من مناسبة بأنها لن تقوم بالتخلي عن لاعبها في الصيف الحالي إلا في حالة دفع مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

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وكان الظهير الأيسر داني روز صاحب ال 27 عاماً قد تألق بشكل لافت مع فريقه الحالي توتنهام هوتسبير في أخر موسمين، وذلك بالرغم من أنه تعرض لإصابة في الركبة في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 م وليس ذلك فحسب بل خضع أيضاً لعملية جراحية ناجحة في شهر مايو الماضي، ولكنه من المتوقع أن يعود إلي الملاعب مجدداً ويكون في أفضل حالاته البدنية مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

ولا يُعد الإنجليزي داني روز هو أول مدافع يرغب المدرب أنطونيو كونتي في ضمه في هذه الفترة التي تسبق إنطلاقة الموسم الجديد بعدة أيام فقط، حيث إنضم إلي اللائحة أيضاً مؤخراً كلاً من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، والظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والظهير الأيمن الفرنسي جبريل سيديبي لاعب فريق موناكو الفرنسي.

علماً بأن الفريق اللندني كان قد تعاقد حتى الآن مع 4 عناصر بارزة في الميركاتو الصيفي الحالي، وهم الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو، والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.