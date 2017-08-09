بوروسيا دورتموند يضع شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن نجمه لبرشلونة

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن فريق بوروسيا دورتموند الألماني قد وضع شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لصالح نادي برشلونة الإسباني، وهو دفع مبلغ 100 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة نظراً لأهمية اللاعب الواعد كثيراً لناديه.

ولكن وفي الوقت ذاته أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة مستعداً لكي يدفع تلك القيمة، وذلك من أجل تعويض رحيل نجمه البرازيلي السابق نيمار جونيور والذي إنتقل بدوره في نهاية الأسبوع الماضي إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو وكانت هذه القيمة تُمثل قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب البرازيلي مع فريقه السابق برشلونة.

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وإضافة للنجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي فإن نادي برشلونة مستعد أيضاً لكي يدفع مبلغ 100 مليون يورو أخرى، وذلك من أجل التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وبالرغم من المال الوفير الذي يمتلكه نادي برشلونة وإبداء رغبته الكبيرة في إبرام التعاقدات القوية في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن من التعاقد مع أي نجم متواجد حالياً في القارة الأوروبية بشكل رسمي ويبقى كل ما تتداوله وسائل الإعلام العالمية مجرد شائعات لا أكثر.

أما بالحديث عن الرسميات فإن وفد من إدارة نادي برشلونة كان قد إتجه يوم أمس الثلاثاء إلي العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك من أجل التفاوض مع إدارة نادي ليفربول حول صفقة البرازيلي فيليبي كوتينيو، حيث تأمل إدارة النادي الكتالوني في أن تتمكن من حسم الصفقة بشكل رسمي مع نهاية الأسبوع الحالي.

هذا وينتظر فريق برشلونة العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي، ويأتي في مقدمتها كأس السوبر الإسباني والذي سيفتتح به موسمه وذلك حينما يصطدم بغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة كلاسيكو الأرض ذهاباً وإياباً، حيث تُقام موقعة الذهاب في يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب الكامب نو، فيما تُقام موقعة الإياب في يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.