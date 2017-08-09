موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يستهل فريق الهلال حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في الموسم الحالي 2017 – 2018 م حينما يستقبل نظيره فريق الفيحاء يوم غداً الخميس، وذلك على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تمام الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:55 مساءً بتوقيت القاهرة وذلك في إطار الجولة الأولى من عمر المسابقة.

وكان فريق الهلال قد فاز في الموسم الماضي بلقب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، والذي أعاد للزعيم هيبته من جديد سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأسيوي، مما يجعل جماهير نادي الهلال تتفائل كثيراً بالموسم الحالي والذي ينتظر فيه فريق الهلال العديد من التحديات الصعبة، ولعل أبرزها هي الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري أما الهدف الأسمى بكل تأكيد فهو محاولة الظفر بلقب دوري أبطال أسيا 2017 م.

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وخاصة وأنه قد نجح حتى الآن في الوصول إلي الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وتنتظره مواجهة في غاية الصعوبة أمام فريق العين الإماراتي حيث ستُقام موقعة الذهاب في الأسبوع الآخير من شهر أغسطس الحالي، على أن تُقام موقعة الإياب في شهر سبتمبر المقبل، مما يعني أن فريق الهلال سيكون قد خاض عدة جولات في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين وهو ما سيؤهله من الناحية البدنية للمواجهة الأسيوية.

وكان فريق الهلال قد أدى يوم أمس الثلاثاء مرانه الرئيسي تحضيراً لمباراته الأولى في دوري عبد اللطيف جميل أمام فريق الفيحاء، وشهد المران تركيز المدرب الأرجنتيني رامون دياز في البداية على الجوانب الفنية ومن ثم التركيز على الجوانب والجمل التكتيكية لفريقه، ومن المقرر أن يختتم الفريق تحضيراته لمباراته الأولى في الدوري اليوم الأربعاء بمران مغلق وذلك على الملعب الرئيسي بمقر النادي.

وضمن مباريات الأسبوع الأول أيضاً وفي يوم غداً الخميس يتم إفتتاح دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م بمواجهة تجمع بين فريق الفتح وضيفه فريق التعاون، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.